Снимак открио шта мачке раде када изађу из куће

Извор:
Курир
02.10.2025
12:31
Коментари:0
Власник је причврстио мини камеру око врата свог љубимца и пустио га да се слободно креће квартом.
Да ли сте се икада питали како изгледа дан ваше мачке када крене у авантуру ван дома?
Један знатижељни власник одлучио је да то и сазна – на врло занимљив начин.
Наиме, причврстио је мини камеру око врата свог љубимца и пустио је да се слободно креће квартом. Резултат? Снимак који више личи на увод у акциони филм него на мирну шетњу.
Већ након неколико минута напољу, његова мачка се сукобила с првом мачком коју је срела – услиједила је права потјера по улицама. Срећом, у том тренутку није било аутомобила, па је окршај прошао безбједно.
Црно-бијела "противница" у једном тренутку успијева да побјегне, а наша "акциона звијезда" мијења правац и креће у нову авантуру, преноси Курир.
Овај несвакидашњи снимак пружа ријетку прилику да завиримо у тајни свијет мачака – онај који почиње оног тренутка када затворе врата за собом и мисле да их нико не посматра.
