Logo

Ове државе у свијету немају аеродроме

02.10.2025

09:31

Коментари:

0
Ове државе у свијету немају аеродроме
Фото: Pixabay

Иако живимо у модерном времену, гдје је превоз авионима тако практична ствар, четири државе у свијету немају аеродроме, иако су веома посјећене као туристичке дестинације.

Ваздушни простор ових држава нема буку насталу од звука авиона, као ни загађења ваздуха од млазњака.

Примопредаја

Република Српска

Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

Андора

Андора, држава смјештена између Француске и Шпаније у пиринејским планинама, нема свој аеродром. Кнежевина позната по својим живописним пејзажима, једна од популарних туристичких дестинација. У Андору стижете вожњом кроз прелијепе планинске предјеле и шармантна села.

Монако

Монако је дом највећег броја богатих људи, али овај мали град-држава на француској ривијери нема аеродром. Упркос гламурозној репутацији, посјетиоци често стижу хеликоптером или јахтом. Најближи аеродром је у Ници, у Француској.

Лихтенштајн

Лихтенштајн, кнежевина смјештена је између Швајцарске и Аустрије, позната је по својим средњовјековним замковима и алпском пејзажу. Без аеродрома у оквиру својих граница, посјетиоци обично стижу преко сусједних земаља, уживајући у сликовитим вожњама возом или у опуштеној вожњи кроз задивљујућу долину Рајне.

zatvor robija

Хроника

Три и по године затвора због двије обљубе малољетнице

Сан Марино

Сан Марино, држава на врху вијугавог планинског вијенца налази се у сјеверној Италији. Једна је од најстаријих република на свијету, на Унесковој је листи свјетске баштине.

Туристи у посјету овој држави стижу користећи аеродроме у Болоњи или Риминију, преноси РТЦГ.

Подијели:

Таг:

aerodrom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Спасиоци и даље траже ученике испод рушевина: ''Можда још увијек има наде''

1 ч

0
Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

Република Српска

Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

1 ч

0
Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Свијет

Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

1 ч

0
Јак до олујни вјетар у Херцеговини, удари до 100 километара на час

Друштво

Јак до олујни вјетар у Херцеговини, удари до 100 километара на час

1 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде данас поручују?

3 ч

0
Такмичење дебелих медвједа: Побједник има 550 кила и сломљену вилицу

Занимљивости

Такмичење дебелих медвједа: Побједник има 550 кила и сломљену вилицу

3 ч

0
Од 2. октобра све се мијења: Ова 3 знака чека нагли успон и лакши живот

Занимљивости

Од 2. октобра све се мијења: Ова 3 знака чека нагли успон и лакши живот

4 ч

0
Потрага за медвједом лоповом

Занимљивости

Потрага за медвједом лоповом

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

10

35

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner