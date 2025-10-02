Ове државе у свијету немају аеродроме

02.10.2025
09:31
Иако живимо у модерном времену, гдје је превоз авионима тако практична ствар, четири државе у свијету немају аеродроме, иако су веома посјећене као туристичке дестинације.
Ваздушни простор ових држава нема буку насталу од звука авиона, као ни загађења ваздуха од млазњака.
Андора, држава смјештена између Француске и Шпаније у пиринејским планинама, нема свој аеродром. Кнежевина позната по својим живописним пејзажима, једна од популарних туристичких дестинација. У Андору стижете вожњом кроз прелијепе планинске предјеле и шармантна села.
Монако је дом највећег броја богатих људи, али овај мали град-држава на француској ривијери нема аеродром. Упркос гламурозној репутацији, посјетиоци често стижу хеликоптером или јахтом. Најближи аеродром је у Ници, у Француској.
Лихтенштајн, кнежевина смјештена је између Швајцарске и Аустрије, позната је по својим средњовјековним замковима и алпском пејзажу. Без аеродрома у оквиру својих граница, посјетиоци обично стижу преко сусједних земаља, уживајући у сликовитим вожњама возом или у опуштеној вожњи кроз задивљујућу долину Рајне.
Сан Марино, држава на врху вијугавог планинског вијенца налази се у сјеверној Италији. Једна је од најстаријих република на свијету, на Унесковој је листи свјетске баштине.
Туристи у посјету овој држави стижу користећи аеродроме у Болоњи или Риминију, преноси РТЦГ.
