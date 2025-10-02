Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да ће чврсто бранити став Мађарске када се ради о односу ЕУ према Украјини.
Орбан је на "Иксу" написао да је ситуација у Копенхагену, гдје се одржава састанак лидера чланица ЕУ, озбиљна и да су изнесени отворени проратни приједлози.
Према његовим ријечима, чланице ЕУ желе да дају европски новац Украјини, да свим могућим правним триковима убрзају учлањење Кијева у ЕУ и да финансирају испоруке оружја.
"Сви приједлози јасно показују да људи у Бриселу желе да иду у рат. Чврсто ћу стајати уз став Мађарске, али овај самит доказује да ће се у наредним мјесецима говорити о пријетњи рата. Биће нам потребна подршка цјелокупне политичке заједнице и сваког Мађара који жели мир", поручио је Орбан.
