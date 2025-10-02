Logo

Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Извор:

СРНА

02.10.2025

09:11

Коментари:

0
Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да ће чврсто бранити став Мађарске када се ради о односу ЕУ према Украјини.

Орбан је на "Иксу" написао да је ситуација у Копенхагену, гдје се одржава састанак лидера чланица ЕУ, озбиљна и да су изнесени отворени проратни приједлози.

Према његовим ријечима, чланице ЕУ желе да дају европски новац Украјини, да свим могућим правним триковима убрзају учлањење Кијева у ЕУ и да финансирају испоруке оружја.

Вјетар

Друштво

Јак до олујни вјетар у Херцеговини, удари до 100 километара на час

"Сви приједлози јасно показују да људи у Бриселу желе да иду у рат. Чврсто ћу стајати уз став Мађарске, али овај самит доказује да ће се у наредним мјесецима говорити о пријетњи рата. Биће нам потребна подршка цјелокупне политичке заједнице и сваког Мађара који жели мир", поручио је Орбан.

Подијели:

Тагови:

Мађарска

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јак до олујни вјетар у Херцеговини, удари до 100 километара на час

Друштво

Јак до олујни вјетар у Херцеговини, удари до 100 километара на час

1 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Само једно правило одржаће искру у вези: Урадите ово сваке двије недјеље

1 ч

0
Милорад Додик у Сочију, Валдај

Република Српска

Додик на састанку међународног клуба "Валдај"

1 ч

0

Више из рубрике

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Свијет

Родитељи тукли и дрогирали кћерку, па је приморали на брак

2 ч

0
Рубио: Прекид рада институција пријетња државној безбједности

Свијет

Рубио: Прекид рада институција пријетња државној безбједности

2 ч

0
Детаљи ужаса у Минхену: Убио оца, ранио мајку и кћерку, родитељску кућу дигао у ваздух и на крају себи пресудио

Свијет

Детаљи ужаса у Минхену: Убио оца, ранио мајку и кћерку, родитељску кућу дигао у ваздух и на крају себи пресудио

2 ч

0
Богатство Илона Маска достигло 500 милијарди долара

Свијет

Богатство Илона Маска достигло 500 милијарди долара

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Промјена у топ 5: Како изгледа нова АТП листа

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner