Родитељи тукли и дрогирали кћерку, па је приморали на брак

Брачни пар из Бангладеша са пребивалиштем у италијанском граду Риминију ухапшен због сумње да су тукли и дрогирали своју младу кћерку како би је приморали да прихвати уговорени брак у Бангладешу, саопштила је данас италијанска полиција.
Како се наводи, карабињери у Риминију ухапсили су оца (55) и мајку (42) због наводног присиљавања своје 18-годишње кћерке да прихвати договорени брак у њеној домовини, Бангладешу, преноси Анса.
Агенција наводи да су њу код куће закључавали, тукли и дрогирали.
Истражни судија ставио је родитеље у кућни притвор.
Оцу и мајци на терет се ставља злостављање у породици, принуда и навођење на брак.
Њихову кћерку, како се наводи, преварили су да отпутује из Италије за Бангладеш, наводно да посјети болесну баку.
Умјесто тога, уговорили су јој састанак са мушкарцем који је 10 година старији од ње и који је требало да јој буде муж.
Када је стигла у главни град Бангладеша Даку, рођаци су јој одузели документа и кредитну картицу.
Била је приморана да узима лекове који подстичу трудноћу и транквилизаторе.
Успјела је да контактира савјетовалиште за здравље жена и волонтера у центру за борбу против насиља, а преко ње и карабињере и италијанско тужилаштво.
Њени родитељи пристали су да се сви врате привремено у Италију, ради рјешавања здравствених проблема дјевојке, наводи Анса.
Чим су сви слетјели на аеродром у Болоњи, дјевојку су преузели карабињери и одвели на непознату локацију.
Њени родитељи су стављени у кућни притвор, на располагање правосудним органима.
