Никола Јовић потписао огроман уговор

Извор:

Б92

02.10.2025

08:50

Коментари:

0
Никола Јовић потписао огроман уговор

Српски кошаркаш и крилни центар Мајами Хита, Никола Јовић, договорио је продужење сарадње са том франшизом на још четири године.

У питању је потпис вриједан чак 62,4 милиона долара, саопштили су за "ЕСПН" његови агенти Џеф Шварц, Шон Кенеди и Џаред Муча из агенције "Ексцел Спортс Менаџмент".

Јовић је прошле сезоне забиљежио просјечно 10,7 поена по мечу – што му је најбољи учинак у досадашњој НБА каријери.

Овим потписом све више учвршћује своју улогу у екипи Хита и показује потенцијал да постане важан стуб будућности франшизе.

Мајами, са друге стране, потврђује вјеру у развој 21-годишњег репрезентативца Србије, који је изабран као 27. пик на НБА драфту 2022. године.

