Рубио: Прекид рада институција пријетња државној безбједности

Прекид рада владиних институција подрива положај Вашингтона на глобалној сцени и представља пријетњу државној безбједности САД, истакао је амерички државни секретар Марко Рубио.
- Демократе у Конгресу одлучиле су да прекину рад владе. Њихов једнострани поступак угрожава положај Америке у свијету и нашу државну безбједност - написао је Рубио на Иксу.
Фискална година у САД завршена је у уторак, 30. септембра, а Конгрес САД није успио да постигне договор о буџету за наредну фискалну годину.
