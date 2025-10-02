Logo

Рубио: Прекид рада институција пријетња државној безбједности

СРНА

02.10.2025

08:33

Прекид рада владиних институција подрива положај Вашингтона на глобалној сцени и представља пријетњу државној безбједности САД, истакао је амерички државни секретар Марко Рубио.

- Демократе у Конгресу одлучиле су да прекину рад владе. Њихов једнострани поступак угрожава положај Америке у свијету и нашу државну безбједност - написао је Рубио на Иксу.

Полиција-Србија-270925

Србија

Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену

Фискална година у САД завршена је у уторак, 30. септембра, а Конгрес САД није успио да постигне договор о буџету за наредну фискалну годину.

Марко Рубио

