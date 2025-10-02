Logo

Само једно правило одржаће искру у вези: Урадите ово сваке двије недјеље

Извор:

Супержена

02.10.2025

09:08

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

Одржати искру у вези није баш најлакши задатак, поготово када обавезе и свакодневни хаос полако гутају све слободне сате.

И баш када дјелује да романтика полако блиједи, друштвене мреже су изњедриле тренд који је освојио заљубљене парове широм свијета – правило 2-2-2.

Валдај-021025

Република Српска

Додик на састанку међународног клуба "Валдај"

Шта се заправо крије иза те мале формуле? Врло једноставан рецепт за љубав која траје: на сваке двије недјеље обавезно заказати излазак удвоје, макар то био биоскоп, вечера или шетња кроз град. На свака два мјесеца – мали бег од стварности, викенд-путовање које враћа лептириће у стомаку.

А сваке двије године – права, велика романтична авантура, седмодневно путовање резервисано искључиво за двоје.

Овакав распоред дјелује као својеврсни "тајм-менаџмент љубави". Док на почетку везе заљубљеност сама од себе држи све живим и узбудљивим, касније рутина лако направи пукотине. Правило 2-2-2 зато функционише као мини ресет дугих веза, подсјећајући партнере на оно због чега су се уопште спојили.

Djokovic-tunel-US Open-06092025

Тенис

Познато када ће Ђоковић и Чилић одмјерити снаге

Наравно, нико не каже да мора баш овако – неки парови бирају свој ритам: 1-1-1, гдје је излазак сваке недјеље, краћи одмор једном мјесечно и слично.

Поента је иста: вријеме издвојено само за вас двоје, без дјеце, пријатеља, родбине или пословних мејлова.

И да, буџет, посао и животне обавезе могу закомпликовати причу. Али оно што се не мијења јесте суштина: љубав расте тамо гдје јој се посвети пажња.

Чак и мали ритуали – кафа у омиљеном кафићу, спонтано путовање на оближње језеро или вечерња шетња – постају гориво које гради повјерење и блискост.

Бранка Бранковић

Друштво

Преминула Бранка Бранковић

На крају, тајна дуготрајних романси није у бајковитој магији, већ у малим, планским тренуцима гдје се бирате изнова и изнова. А правило 2-2-2 је савршени подсјетник да љубав, када се његује, никада не излази из моде.

Подијели:

Таг:

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Свијет

Родитељи тукли и дрогирали кћерку, па је приморали на брак

1 ч

0
Трагедија у Словенији: Радника из БиХ затрпала земља, није му било спаса

Регион

Трагедија у Словенији: Радника из БиХ затрпала земља, није му било спаса

1 ч

0
Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

Сцена

Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

2 ч

0
Никола Јовић потписао огроман уговор

Кошарка

Никола Јовић потписао огроман уговор

2 ч

0

Више из рубрике

Грешке мушкараца које највише нервирају жене

Љубав и секс

Грешке мушкараца које највише нервирају жене

14 ч

0
Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

Љубав и секс

Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

23 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Опасан тренд о љубавним везама на друштвеним мрежама брине стручњаке

2 д

0
Типови мушкараца од којих свака жена треба да бјежи: Претвориће им живот у пакао

Љубав и секс

Типови мушкараца од којих свака жена треба да бјежи: Претвориће им живот у пакао

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

10

35

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner