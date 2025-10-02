Само једно правило одржаће искру у вези: Урадите ово сваке двије недјеље

Извор:
Супержена
Одржати искру у вези није баш најлакши задатак, поготово када обавезе и свакодневни хаос полако гутају све слободне сате.
И баш када дјелује да романтика полако блиједи, друштвене мреже су изњедриле тренд који је освојио заљубљене парове широм свијета – правило 2-2-2.
Шта се заправо крије иза те мале формуле? Врло једноставан рецепт за љубав која траје: на сваке двије недјеље обавезно заказати излазак удвоје, макар то био биоскоп, вечера или шетња кроз град. На свака два мјесеца – мали бег од стварности, викенд-путовање које враћа лептириће у стомаку.
А сваке двије године – права, велика романтична авантура, седмодневно путовање резервисано искључиво за двоје.
Овакав распоред дјелује као својеврсни "тајм-менаџмент љубави". Док на почетку везе заљубљеност сама од себе држи све живим и узбудљивим, касније рутина лако направи пукотине. Правило 2-2-2 зато функционише као мини ресет дугих веза, подсјећајући партнере на оно због чега су се уопште спојили.
Наравно, нико не каже да мора баш овако – неки парови бирају свој ритам: 1-1-1, гдје је излазак сваке недјеље, краћи одмор једном мјесечно и слично.
Поента је иста: вријеме издвојено само за вас двоје, без дјеце, пријатеља, родбине или пословних мејлова.
И да, буџет, посао и животне обавезе могу закомпликовати причу. Али оно што се не мијења јесте суштина: љубав расте тамо гдје јој се посвети пажња.
Чак и мали ритуали – кафа у омиљеном кафићу, спонтано путовање на оближње језеро или вечерња шетња – постају гориво које гради повјерење и блискост.
На крају, тајна дуготрајних романси није у бајковитој магији, већ у малим, планским тренуцима гдје се бирате изнова и изнова. А правило 2-2-2 је савршени подсјетник да љубав, када се његује, никада не излази из моде.
