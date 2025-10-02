ОпенАИ оптужен за крађу пословних тајни

02.10.2025
Тужба против АИ долази након што је компанија недавно тужила бившег запосленог, Суечена Ли, због наводне крађе повјерљивих информација прије него што је прешао у ОпенАИ.
У најновијој тужби, коју је извјестио "Sherwood", xАИ наводи да су Лијеве наводне радње дио "ширег и дубоко забрињавајућег обрасца присвајања пословних тајни, непоштене конкуренције и намјерног ометања економских односа од стране ОпенАИ-а."
ОпенАИ је такође запослио још два xАИ радника који су украли повјерљиве информације из Маскових фирми.
"Још један рани инжењер из xАИ, Џими Фраитуре такође је преузимао изворни код xАИ и преносио га на личне уређаје како би га однио у ОпенАИ, гдје сада ради" наводи се у тужби. "У међувремену, један виши финансијски менаџер пренио је други дио слагалице у ОпенАИ xАИ-еву 'тајну формулу' за брзу имплементацију дата центара без намјере да поштује своје законске обавезе према xАИ."
Маск, наравно, има сложену историју са произвођачем ChatGPT-а, а ово није први пут да његова конкурентска АИ компанија тужи ОпенАИ. Прошлог мјесеца xАИ је поднио тужбе против ОпенАИ-а и Апплеа због пласирања Грок апликације на Апп Сторе листама.
Маск је тврдио да рангирање ChatGPT-а на врху представља "недвосмислену повреду антитруст закона." Маск је такође поднио бројне тужбе против ОпенАИ-а због њиховог односа са Мицрософтом и преласка на профитну компанију, преноси "PC Press".
