ОпенАИ оптужен за крађу пословних тајни

02.10.2025

12:28

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Фото: Pexels / Hatice Baran

Тужба против АИ долази након што је компанија недавно тужила бившег запосленог, Суечена Ли, због наводне крађе повјерљивих информација прије него што је прешао у ОпенАИ.

У најновијој тужби, коју је извјестио "Sherwood", xАИ наводи да су Лијеве наводне радње дио "ширег и дубоко забрињавајућег обрасца присвајања пословних тајни, непоштене конкуренције и намјерног ометања економских односа од стране ОпенАИ-а."

ОпенАИ је такође запослио још два xАИ радника који су украли повјерљиве информације из Маскових фирми.

"Још један рани инжењер из xАИ, Џими Фраитуре такође је преузимао изворни код xАИ и преносио га на личне уређаје како би га однио у ОпенАИ, гдје сада ради" наводи се у тужби. "У међувремену, један виши финансијски менаџер пренио је други дио слагалице у ОпенАИ xАИ-еву 'тајну формулу' за брзу имплементацију дата центара без намјере да поштује своје законске обавезе према xАИ."

Маск, наравно, има сложену историју са произвођачем ChatGPT-а, а ово није први пут да његова конкурентска АИ компанија тужи ОпенАИ. Прошлог мјесеца xАИ је поднио тужбе против ОпенАИ-а и Апплеа због пласирања Грок апликације на Апп Сторе листама.

Маск је тврдио да рангирање ChatGPT-а на врху представља "недвосмислену повреду антитруст закона." Маск је такође поднио бројне тужбе против ОпенАИ-а због њиховог односа са Мицрософтом и преласка на профитну компанију, преноси "PC Press".

Вјештачка интелигенција

