Самсунг почиње производити склопиве телефоне

Ако се гласине покажу тачним, Епл би сљедеће године могао представити склопиви Ајфон, који је тренутно познат као Ајфон Фолд. Очекује се да ће овај телефон користити флексибилни ОЛЕД панел, који производи компанија Самсунг Дисплеј.
Ли Чионг, предсједник Самсунг Дисплеја, потврдио је масовну производњу ОЛЕД панела за склопиве телефоне, који ће бити испоручени сјеверноамеричком клијенту. Иако Чионг није открио име компаније, вјерује се да је то Епл.
Наводно ће Еплов Ајфон Фолд, о којем се све више прича, имати 5,5-инчни вањски и 7,8-инчни склопиви унутрашњи екран. Такође, требао би посједовати бочно постављени Тоуцх ИД сензор умјесто Фаце ИД.
Ако је вјеровати гласинама, склопиви Ајфон ће дебитовати у септембру 2026. године заједно са серијом Ајфон 18, иако се временски оквир још увијек може промијенити. Очекује се да ће цијена премашити 2.000 долара.
