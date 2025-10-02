Сандра Божић објавила фотографију повреда које је задобила у нападу

Аутор:Стеван Лулић
Сандра Божић чланица предсједништва Српске напредне странке, нападнута је јуче у Београду.
Она је, како су медији објавили, нападнута на Вождовцу.
Непозната починитељка је била на мотору, док је Божићева била у колима. Прво јој је ударала аутомобил, па је кроз отворен прозор кренула да је удара, чупа за косу и гребе.
Божићева, која је и потпредсједник покрајинске Владе Војводине, је након прегледа у болници на Инстаграму објавила фотографију повреда које је задобила.
"Ескалирало је све оно на шта смо упозоравали претходних мјесеци, док су блокадери говорили да само желе 'правду и бољу будућност'. Очигледно је да се до њихове 'боље' будућности долази кроз физичке и вербалне нападе политичких неистомишљеника, што су демонстрирали и данас нападом на мене. Данас се навршава 11 мјесеци од ужасне трагедије због које су се блокадери у почетку окупили, зарад правде за настрадале. Порука коју они шаљу послије 11 мјесеци јесте оно што смо слушали мјесецима и годинама уназад, да ће нас јурити по улицама и да ће свако имати свог напредњака", написала ја уз фотографију и додала:
"Такве људе су начинили својим херојима и кроз њихове медије их приказују као узор који сви треба да слиједе. Једино правило које поштују, јесте да буде што више насиља и да оно буде свеприсутно, како би нападе на све који мисле другачије учинили оправданим. Свакодневно су позивали на линч, упозоравали смо, али се нису зауставили.
Спроводили су насиље на улицама, позивали смо на дијалог, али нису се зауставили. Почели су да нам пале просторије, алармирали смо све, али се нису зауставили. Почели смо да шетамо достојанствено показујући да их се не плашимо, наставили су са таргетирањем, омаловажавањем и пријетњама, али овога пута они нису зауставили нас".
Каже, нападнута је због вишегодишње кампање која се води против ње и људи из СНС-а који се не боје да изразе своје мишљење.
"Поред тога што је на политичкој основи, још је већи пораз што напад долази од стране жене. Да ли треба да се плашимо? Не! Да ли ћемо се повући! Нећемо! Да ли ћемо дозволити да постанемо слуге диктатуре улице и анархије? Никада! Зато им поручујем да неће успјети да нас уплаше и неће успјети да зауставе Србију, само због тога што желе преко насиља и улице да дођу на власт", написала је Божићева на Инстаграму.
