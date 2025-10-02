Говор који ишчекује свијет

02.10.2025
11:59
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин учествоваће на пленарној сједници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај", који се одржава у Сочију од 29. септембра до 2. октобра. Овогодишња тема је "Полицентрични свијет: Водич за кориснике".
Према ријечима портпарола Кремља, Дмитрија Пескова, говор руског лидера биће садржајан и традиционално се ишчекује широм свијета.
Портпарол је такође најавио да ће Путин говорити послије 15 часова по средњоевропском времену. Он је изјавио да ће се дискусија фокусирати на нови систем међународних односа.
Тема овогодишњег састанка биће "Полицентрични свијет: упутство за примјену. Цијела дискусија ће бити на ову тему. Овај нови систем: шта је он, до чега ће довести, шта су предности, шта су мане, како га сви могу користити и како сви могу живети у полицентричном или мултиполарном систему - напоменуо је портпарол Кремља. На састанку Валдај клуба у Сочију, присуствује и предсједник Милорад Додик. Догађај је окупио 140 учесника из више од 40 земаља, укључујући стручњаке из Уједињеног Краљевства, Индије, Њемачке, Кине, Малезије, Пакистана и Јужне Африке.
Организатори су као главни циљ конференције идентификовали проналажење оптималних рјешења за избјегавање бројних ризика и начина за одржавање стабилности сваке појединачне државе и међународног система у цјелини. Путин се традиционално састаје са учесницима "Валдаја" од оснивања клуба 2004. године.
Прва конференција одржана је у Великом Новгороду близу језера Валдај, по коме је догађај и добио име. Од 2014. године састанци клуба одржавају се у Сочију. Изузетак је била 2020. година, када је, због пандемије корона вируса, конференција одржана у Москви, а шеф државе је учествовао путем видео-конференције.
