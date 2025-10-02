Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?

02.10.2025
Велики број припадника полиције окружио је синагогу у Манчестеру у којој је наводно дошло до напада.
Према незваничним информацијама, има избодених људи.
Градоначелник је само саопштио да је у питању "озбиљан инцидент". Он је позвао све грађане да избјегавају ово подручју.
У овом тренутку нема више података о нападу. На лицу мјеста су и бројне љекарске екипе.
