Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?

02.10.2025

11:36

Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?
Фото: cottonbro studio/Pexels

Велики број припадника полиције окружио је синагогу у Манчестеру у којој је наводно дошло до напада.

Према незваничним информацијама, има избодених људи.

Хроника

Градоначелник је само саопштио да је у питању "озбиљан инцидент". Он је позвао све грађане да избјегавају ово подручју.

У овом тренутку нема више података о нападу. На лицу мјеста су и бројне љекарске екипе.

