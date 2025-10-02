Бојиновић: Бањалука постаје спортска престоница региона

Извор:
АТВ
02.10.2025
11:17
Коментари:0
Младен Бојиновић прошао је дуг пут од дјечака са “бањалучких Хисета” до најтрофејнијег српског рукометаша свих времена.
“Бака” или “Дуги” како га пријатељи зову од миља, решета је мреже широм Европе, стигао је до трофеја Лиге шампиона, а с поносом је носио и капитенску траку у репрезентацији Србије.
Младен је данас директор рукометне репрезентације Србије, а за циљ има да “Орлове” поново вине у сам врх свјетског рукомета.
Један је од најзаслужнијих што се Раул Гонзалес, некадашњи тренер Париз Сен Жермена, латио селекторског посла у репрезентацији Србије, а овај тандем стиже и на “Adria sports conference powered by Mozzart” који ће у Банском двору (14. и 15. октобар) да окупи бројне познате личности из свијета спорта, бизниса, маркетинга и медија.
“”Adria sports conference powered by Mozzart” је сјајна идеја и радује ме што у Бањалуку долазе тако значајна имена из свијета спорта, али и других сфера живота. Наш град је одавно својим успјесима заслужио значајно мјесто на мапи спортске планете, а предстојећом конференцијом тих дана постајемо и својеврсна регионална престоница спорта. Заједно са Раулом Гонзалесом, својим некадашњим ривалом са терена, а данас једним од сарадника у репрезентацији Србије, покушаћу да приближим неке од рукометних тема које су од великог значаја за развој нашег спорта.” каже Бојиновић
“Adria sports conference powered by Mozzart” у свом премијерном издању окупиће бројне познате личности, а Бојиновић истиче важност конференције.
“Бањалуци је недостао један догађај попут овога и драго ми је што су организатори спровели своју идеју у дјело. Велика је ствар на једном мјесту окупити све те људе који су на дјелу показали како се стиже до успјеха и вјерујем да ћемо имати шта да научимо једни од других. Конференција је од великог значаја на свим нивоима. Повезује велике шампионе, даје прилику да се размјене искуства и стекну нова знања, а уједно промовише наш град и сву љепоту спорта који је поново показао да има највећу снагу да уједини људе.” каже Бојиновић
Котизације за “Adria sports conference powered by Mozzart” увелико су у продаји по цијени од 200 (регулар) и 400 КМ (ВИП).
