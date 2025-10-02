Logo

Промјена у топ 5: Како изгледа нова АТП листа

02.10.2025

10:55

Промјена у топ 5: Како изгледа нова АТП листа
Фото: Танјуг / АП

Изашла је нова АТП листа, а истој је Новак Ђоковић пао за једно мјесто.

Најбољи српски тенисер је сада пети тенисер свијета (4.830 бодова). На самом врху није било промјена, води Шпанац Карлос Алкараз (11.540) испред Италијана Јаника Синера (10.950). Трећи је остао Нијемац Александар Зверев (5.980), док је Американац Тејлор Фриц преузео четврто мјесто од Ђоковића након што је скупио 4.995 поена.

У топ 10 су још Бен Шелтон, Алекс де Минор, Џек Дрејпер, Лоренцо Музети и Карен Хачанов. Од осталих српских тенисера, Миомир Кецмановић је пао за једну позицију (47), Хамад Међедовић за двије (65), док је Ласло Ђере напредовао на 82. мјесто.

Наредна АТП листа биће објављена по завршетку Мастерса у Шангају.

алекса аврамовић

Кошарка

Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза

