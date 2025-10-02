Шок: Алексу Аврамовића чека дуга пауза

02.10.2025
09:50
Коментари:0
Кошаркашки репрезентативац Србије по свему судећи је теже повријеђен.
Посљедње информације говоре да кошаркаша Дубаија чека дужа пауза. Чак се спомиње да га на терену неће бити између осам и 12 недјеља.
Аврамовић који није играо против Партизана на старту Евролиге има проблема са повредом кољеном због које неће играти до краја године, што ће бити велики ударац за Дубаији, у којем је требало да игра једну од најважнијих улога. Такође отпала је шанса и да заигра за Србију на старту квалификација за Свјетско првенство.
Кошарка
"Алексу очекује пауза од осам до 12 недјеља због повреде кољена. Повриједио га физиотерапеут, према информацијама које имам, што је доста бизарна ситуација. Он је имао повреду пете, а ово је нека свјежа повреда од прије који дан. Према информацијама које имам, повриједио га је физиотерапеут, који му је на истезању, ваљда, превише повукао ту ногу. Не можеш да вјерујеш да се то деси, али ето... Двомесјечна пауза га због тога чека. Колико знам, лигаменти кољена су у питању", открио је познати коментатор Аренеспорт Един Авдић током свог подкаста "Удвајање" са Милошем Јовановићем.
Имао је Алекса проблема и током Еуробаскета на којем је Србија подбацила и испала у осмини финала. Аврамовић је прошле сезоне играо за ЦСКА из Москве одакле је стигао из Партизана у којем је играо двије сезоне у Евролиги, преносе Независне.
