Ово је дјевојка која је страдала на свадби када је погодила сигнална ракета: Познато када ће бити сахрањена

Извор:

Телеграф

30.09.2025

11:25

Коментари:

0
Антонија Ђорђевић Шибеник
Фото: Некрос.инфо

Породица и пријатељи испратиће сутра на вјечни починак Антонију Ђорђевић, дјевојку која је трагично страдала на свадби у Шибенику, када ју је погодила сигнална ракета коју је испалио један од сватова.

Трагедија се догодила током викенда, током свадбеног славља испред катедрале. Несрећна дјевојка је убрзо преминула од задобијених повреда, а сада је на друштвеним мрежама објављена умрлица, у којој породица обавјештава све да ће Антониа сутра бити сахрањена.

Moskva Kremlj

Свијет

Руска федерација издала саопштење: Украјина провоцира!

– С тугом и боли у срцу јављамо родбини, пријатељима и познаницима тужну вијест да је 27. септембра трагично преминула у 36. години наша кћерка, сестра, нећака, невјеста и ујна Антониа Ђорђевић. Последњи испраћај обавиће се у сриједу 1. октобра на градском гробљу Квањ у Шибенику. Молимо да будемо опроштени од кућних посјета – наводи се у читуљи.

Како је раније саопштено, Антониа је страдала када је 52-годишњи мушкарац, за којег локални медији наводе да је младожењин стриц, испалио сигналну ракету која је погодила 36-годишњу сестричину младожење у главу.

Несрећна дјевојка је хитно превезена у Општу болницу Шибеник, али је, упркос напорима доктора, преминула.

Један од свједока рекао је да је несрећну жену ракета чудном путањом погодила у врат.

Читав град је и даље у шоку због трагедије која је задесила породицу, а на мрежама су се огласили бројни пријатељи страдале, а тугу су изразили и грађани који је нису ни познавали.

Снежана Петровић

Србија

Изненада преминула Снежана Петровић, познаници у шоку

„Заједничке успомене из дјетињства никад неће изблиједити. Твој осмијех остаће у мом сјећању”, “Сигурна сам да си била прекрасна на вјенчању свога братића, нека ти је лака земља”, “Дивна дјевојко, почивала у миру Божјем”, опраштали су се грађани на мрежама.

