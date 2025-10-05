Ово изазива експлозију бактерија: 8 грешака у купатилу које сви правимо

05.10.2025
16:53
Коментари:0
На први поглед, купатило дјелује као најчистије мјесто у дому – мирише на детерџент, плочице блистају, а пешкири уредно висе. Ипак, управо је то просторија у којој се, због топлоте и влаге, бактерије најбрже размножавају. Оно што не видимо често може бити највећи ризик: микроорганизми који се задржавају на површинама, у пешкирима, па чак и у ваздуху.
авике које понављамо сваког дана, мислећи да су безазлене, заправо могу да угрозе и наше здравље и хигијену цијелог дома. Од неправилног чишћења до коришћења истих предмета недјељама све то отвара простор бактеријама да се шире.
У наставку прочитајте осам најчешћих грешака које правимо у купатилу и једноставне начине како да их исправите.
Прање руку јесте прва линија одбране од вируса и бактерија, али ако траје мање од 20 секунди – ефекат је готово никакав. Посебно након коришћења тоалета, брисања прашине, или чак слагања веша, руке морају бити опране топлом водом и сапуном. Све краће од тога само размазује бактерије.
Колико пута сте отворили шампон или крему и заборавили на њих месецима? Влажно купатило је идеално тло за развој гљивица и бактерија које улазе у козметику чим скинете поклопац. Препарати без поклопца губе рок трајања много брже и могу изазвати иритацију коже и скалпа.Зато – затварајте их одмах после употребе, а старе производе редовно бацајте.
Топлота и влага чине пешкир савршеним местом за бактерије. Иако делује чист, после трећег дана коришћења у њему се налази више микроба него на WC даски.Стручњаци саветују следеће:
пешкир мењајте на свака 3 даначеткицу за зубе на свака 3 месецазавесу за туш перите једном mesečnoWC четку замените сваких 6 месеци
Ако се после туширања на огледалу дуго задржава пара, то значи да је у ваздуху превише влаге. Влага се тада увлачи у зидове и фуге, а плесан се ствара брже него што мислите.Решење? Оставите врата или прозор отворен најмање 15 минута након туширања. Ако немате прозор – вентилатор и упијајуће таблете против влаге су одлична помоћ.
Ово је најчешћа, али и најопаснија грешка.Када пустите воду без спуштеног поклопца, микроскопске капљице пуне бактерија шире се и до два метра у висину и ширину. То значи да завршавају на поду, пешкирима, четкицама – па чак и на вашем телефону ако је у близини.Једноставан гест – спустите поклопац пре него што пустите воду – може да спречи ширење бактерија по целој кући.
Ако WC шољу чистите тек с времена на време, то значи да бактерије имају довољно времена да се умноже. Није пресудно да користите јаке хемикалије – важна је учесталост чишћења.Брзо прање средством на бази сирћета или соде бикарбоне два до три пута недељно чини огромну разлику.
Знамо да многи воле да “прочешљају мреже” док су у тоалету, али телефон у купатилу је магнет за бактерије. Истраживања показују да на површини мобилног уређаја има више микроба него на кваки јавног тоалета.Касније га носимо у кухињу, стављамо на сто или поред јастука – а тиме несвесно уносимо бактерије свуда.
Уведите рутину проветравања и редовног чишћења.
Уклоните све непотребне ствари са пода и умиваоника.
Повремено замените старе пешкире и додајте неки детаљ који упија влагу – попут мале керамичке фигуре слона која по фенг шуију симболизује здравље и заштиту дома.
Купатило је простор у којем почиње и завршава сваки дан – и заслужује да буде једнако чисто као и ваше мисли када из њега изађете, пише Ona.rs.
