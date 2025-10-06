Састанак лидера владајуће коалиције у Српској

Извор:
АТВ
06.10.2025
06:53
Коментари:0
Предсједници странака које чине владајућу коалицију у Републици Српској одржаће данас, 6. октобра, састанак у Бањалуци.
"Састанак ће бити уприличен у просторијама Секретаријата СНСД-а у 14.30 часова", саопштено је из СНСД-а.
Након састанка предвиђено је обраћање предсједника странака коалиције, преноси Срна.
