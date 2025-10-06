Logo

Састанак лидера владајуће коалиције у Српској

Извор:

АТВ

06.10.2025

06:53

Коментари:

0
Састанак лидера владајуће коалиције у Српској
Фото: Срна

Предсједници странака које чине владајућу коалицију у Републици Српској одржаће данас, 6. октобра, састанак у Бањалуци.

"Састанак ће бити уприличен у просторијама Секретаријата СНСД-а у 14.30 часова", саопштено је из СНСД-а.

Након састанка предвиђено је обраћање предсједника странака коалиције, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

koalicija

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Имовина припада ентитетима

Република Српска

Имовина припада ентитетима

13 ч

0
Додик подржао пројекат повратка из иностранства, послао поруку

Република Српска

Додик подржао пројекат повратка из иностранства, послао поруку

15 ч

0
Лидери владајуће коалиције у Републици Српској састају се у Бањалуци

Република Српска

Лидери владајуће коалиције у Републици Српској састају се у Бањалуци

16 ч

0
Додик: Европским лидерима треба велики рат да би одржали власт

Република Српска

Додик: Европским лидерима треба велики рат да би одржали власт

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

6:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

6:45

Вјежбајте са Лидијом (Р)

лајфстајл

6:55

АТВ јутро

јутарњи програм

9:00

Крваво цвијеће С02 ЕП 195 (Р, 12+)

серијски програм

9:55

Телетрговина

телетрговина

10:10

Од јутра до сутра ЕП 65 (12+)

серијски програм

10:55

Телетрговина

телетрговина

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner