Додик: Европским лидерима треба велики рат да би одржали власт

- Позиви европских лидера на милитаризацију су манифестација њихове неспособности да пронађу рјешења за друштвене проблеме са којима се суочавају. Европа, заснована на вриједностима, изгубила је све то - истакао је Додик.

Како је навео, друштво се удаљава од идеја људских права, владавине права, слободе кретања и конкуренције које су раније доминирале, и "постаје све више фрагментирано и неуједињено".

- Мигранти које су прихватили не само да нису успјели да промијене своје културне и друге ставове, већ су, напротив, постали још уједињенији и сада се отворено противе ономе што су затекли у Њемачкој, уништавајући њену друштвену и политичку структуру. То су све проблеми на које немају одговоре - истакао је Додик, напомињући да "чињенице говоре саме за себе".

Према његовим ријечима, ситуација унутар европског естаблишмента "граничи се са лудилом".

- Чињеница је да је тренутна структура у Бриселу и водећим западноевропским земљама уништила друштвено и јавно ткиво и Европе у цјелини и сопствених земаља - истакао је предсједник у интервјуу за "ТАСС".

Додик је навео да су из мноштва разлога уништили све предности које је Европа некада уживала.

- Зато је сасвим логично да све виде кроз призму милитаризације и ширења страха - како унутар сопствених земаља, тако и, наводно, негдје ван њихових граница. Ми, Срби, имамо довољно разлога, заснованих на историјском памћењу, да на ово не гледамо са одобравањем. Сам позив на милитаризацију Њемачке је за нас катастрофа - упозорио је Додик.

Додик је подсјетио да су Срби патили сваки пут када би се Њемачка милитаризовала.

- И у Првом и у Другом свјетском рату, а затим, када је Њемачка жељела да доминира Европом, оркестрирали су распад Југославије, што је довело до грађанских ратова. Тадашња њемачка власт је крива за ово - оцијенио је Додик.

Нагласио је и да, према анкетама, њемачки канцелар никада није имао тако ниску подршку откако постоје избори, док је француски предсједник Емануел Макрон "скоро достигао једноцифрену вриједност повјерења међу становништвом земље /13-14 одсто/.

- Хитно им је потребан излаз, а излаз је да почну нешто да бране. Све ово изгледа лажно - закључио је Додик.