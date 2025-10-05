Logo

Стевандић: Подржаћемо Карана!

05.10.2025

13:38

Стевандић: Подржаћемо Карана!
Фото: АТВ

Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да ће ова странка на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске подржати кандидата СНСД-а Синишу Карана.

"Уједињена Српска даће пуну подршку Синиши Карану на изборима. Ово је одлука Предсједништва коју ћемо прослиједити регионалним одборима странке", рекао је Стевандић на конференцији за новинаре у Бањалуци, након сједнице Предсједништва странке.

Он је истакао да Уједињена Српска неће и не може прихватити ствари које не проистичу из демократских процеса, као што су одлуке Кирстијана Шмита, Уставног суда и ЦИК-а БиХ.

"Одлучили смо се да не игноришемо чињенично стање. Нећемо дозволити да то буде искориштено да се порази политика коју је бирао народ", навео је Стевандић.

Говорећи о стању у странци, Стевандић је навео да Уједињена Српска јача сваким даном и да нема проблема када је ријеч о страначкој инфраструктури.

"Наставља се раст странке. Ове године обиљежавамо десет година рада и то ће бити за десет. Представљамо друштво које његује традиционалне и демократске вриједности", истакао је Стевандић.

