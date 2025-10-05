Logo

Додик: Српска припрема извјештај који ће Русија представити на сједници СБ УН-а

05.10.2025

Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да Русија као гарант Дејтонског споразума има право да покрене расправу у Савјету безбједности УН о стању у БиХ и додао да Република Српска припрема извјештај који ће Русија представити на сједници.

"Током седмице боравио сам у Сочију, гдје сам имао састанак с предсједником Русије Владимиром Путином и присуствовао пленарној сједници Међународног дискусионог клуба `Валдај`", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс" у осврту на претходну седмицу.

Милорад Додик

Савјет безбједности УН

