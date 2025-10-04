Logo

Игор Додик: Опозиција и бошњачки политичари предали се Шмиту, Српска то неће урадити

СРНА

04.10.2025

19:20

Игор Додик: Опозиција и бошњачки политичари предали се Шмиту, Српска то неће урадити

Након саопштења СДА, у којем су отворено позвали Кристијана Шмита да донесе посебна изборна правила за Сребреницу, још је јасније да коалиција Шмит–опозициона "тројка" из Републике Српске-бошњачки политичари дјелује као јединствени фронт против Републике Српске, изјавио је за Срну организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

Додик је констатовао да све што не могу остварити на изборима, покушавају да изнуде уз помоћ нелегалног странца и злоупотребе институција.

"СНСД поручује да је наш народ већ препознао те намјере и да ће, без обзира на притиске и отворено непријатељство према српским интересима, на изборима 23. новембра побиједити, јер идеје Милорада Додика, које су мислили угушити монтираним процесима и насиљем, представљају вољу српског народа и његову одлучност да чува Републику Српску", нагласио је организациони секретар СНСД-а.

Али, овог пута, додао је Додик, јасно се види и шири план: дјеловање коалиције Шмит–опозициона "тројка" из Републике Српске–бошњачки политичари.

"Њихов циљ је исти - на силу и преко колонијалног управника угасити идеје Милорада Додика, СНСД-а и српског народа. Међутим, управо те идеје, које су покушали угушити монтираним процесима, лажним пресудама и политичким насиљем, данас су јаче него икад", констатовао је Додик.

Он је поручио да ће на предстојећим изборима, 23. новембра, народ још једном јасно потврдити да будућност Српске не зависи ни од Шмита, ни од Сарајева, ни од опозиционих послушника, него од воље народа.

"Побиједиће кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, јер иза њега стоји управо та воља народа. То је воља коју нису успјели сломити ни најжешћим притисцима, воља која је СНСД учинила не само најјачом партијом, већ и стубом политичке стабилности Републике Српске", рекао је организациони секретар СНСД-а.

Он је навео да из СНСД-а поручује СДА и њиховим партнерима да су покушаји да се Српској отме право да сама одлучује унапријед осуђени на пропаст.

"Република Српска је рођена у слободи, брањена у јединству, и на изборима ће још једном показати да је народ једини и највиши ауторитет", нагласио је Додик.

