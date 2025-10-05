Logo

Додик подржао пројекат повратка из иностранства, послао поруку

05.10.2025

17:49

Додик подржао пројекат повратка из иностранства, послао поруку
Фото: Борислав Здриња

Република Српска је дом, огњиште, завичај, утемељење сваког од нас.

Поручио је ово Милорад Додик, предсједник Републике Српске.

"Зато ме радује чињеница да се све више наших људи враћа у Српску, доносећи знање, искуство, али и љубав према својој земљи коју су у даљини гајили", истакао је Додик у поруци на свом профили на друштвеној платформи X.

"Са задовољством сам подржао пројекат "Добродошли кући", који је покренула Љиљана Свјетлановић, заједно са Дијаспора сервисом, јер Република Српска је ваша кућа. Заједно је чинимо још бољом", написао је Додик.

Милорад Додик

