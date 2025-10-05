Извор:
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да међу европским лидерима данас преовладава веома оштра ратна психоза, те да они желе да троше новац европских грађана на опремање и наоружавање украјинске војске и вођење украјинске државе.
Сијарто је рекао да су дугорочне ратне припреме постале прихваћена политика у Бриселу и међу западноевропским политичарима, што доказује предлог седмогодишњег буџета - "украјинског буџета", који, како је оцијенио, подразумијева "спаљивање" новца европских грађана у Украјини у наредним годинама, преноси МТИ.
У међувремену, додао је, комуникациони канали са Русијом се поново затварају.
"Тренутна европска политичка стратегија, која прекида комуникационе канале са Русијом, јасно ће резултирати дугим ратом, а у овом дугом рату желе да спале новац европских народа куповином оружја, на пример од Америке, и давањем тог оружја Украјини", рекао је он.
Додао је да је европска економија у великим проблемима јер европска конкурентност драматично опада, а европске компаније тренутно плаћају три до четири пута више за енергију од својих кинеских или америчких конкурената.
"Умјесто да користе европске финансијске ресурсе за развој европске економије и обнову њене конкурентности, они желе да пошаљу новац европских народа Украјини у наредним годинама", рекао је Сијарто.
Додао је да се Мађарска не слаже са тим, да мађарски народ не сме бити послат у Украјину и да мађарска влада неће дозволити да мађарски народ плати још већу цијену за рат у Украјини. Сијарто је нагласио да Мађарска "ужива у политичкој стабилности деценију и по", што је омогућило влади да води суверену политику вођену националним интересима.
"То би могло да буде нападнуто споља, али не и промијењено", рекао је шеф мађарске дипломатије.
Коментаришући парламентарне изборе у Чешкој, Сијарто је рекао да убедљива побједа Андреја Бабиша значи да ће још један патриотски премијер преузети дужност. Додао је да у Бриселу наступа потпуно другачија ера европске политике, са три патриотска премијера из централне Европе - Бабишем, Робертом Фицом из Словачке и Виктором Орбаном из Мађарске.
По питању заједничког европског задуживања, Сијарто је рекао да Брисел покушава да спроведе нови процес централизације, али да Мађарска следи националне интересе и "замишља Европску унију као интеграцију земаља усмјерених на заједничке интересе, а не као федералистичку супердржаву".
"Планови централизације су део ратне стратегије којом Брисел и значајан дио западноевропских политичких лидера ризикују новац, безбједност и мир европских народа", закључио је Сијарто.
