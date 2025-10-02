Logo

Сијарто: Зеленски да покаже поштовање када говори о Мађарској

Извор:

СРНА

02.10.2025

20:50

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да би предсједник Украјине Владимир Зеленски требало да покаже поштовање када говори о Мађарској, посебно имајући у виду да Украјина у великој мјери зависи од подршке ЕУ, гдје ниједна одлука не може да се донесе без пристанка Будимпеште.

Сијарто је на друштвеној мрежи "Икс" написао да се очекује да чак и Зеленски говори о Мађарској и Мађарима са поштовањем.

nis gazprom

Свијет

Сијарто: Надамо се рјешењу за НИС које неће угрозити енергетско снабдијевање Србије

Зеленски је раније данас објавио да Европа треба да послуша позив америчког предсједника Доналда Трампа да престане да купује нафту од Русије.

"Кратковидо је ићи против Сједињених Држава и момци из Мађарске морају то јасно да чују. Енергенти из САД и других партнерских земаља могу да попуне празнину на европском тржишту", навео је Зеленски у објави на енглеском.

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Володимир Зеленски

Украјина

