Пијан провалио у кућу ММА борца, па се покајао

02.10.2025

20:41

Фото: Youtube/CBS 12 News - WPEC/screenshot

Један несрећни провалник је на тежи начин научио да улазак у погрешан дом може имати озбиљне посљедице након што је наишао на ММА борца који је бранио своју породицу на Флориди, преноси магазин People.

Хени Рохас, ММА борац, подијелио је детаље инцидента који се догодио у Вилтон Манорсу 27. септембра за CBS Miami у интервјуу објављеном у сриједу, 1. октобра.

Рохас је био срећан да покаже своје потезе за ТВ станицу док је изводио најбоље ударце прије него што је испричао своју страну застрашујуће приче.

"Не волим оружје; нисам тражио нож или било шта друго - само Бога и моје руке, то је све", рекао је о томе како је савладао нежељеног госта.

Борац, који тренира отприлике три године, али још није наступао професионално, рекао је да је његов нећак био код куће с њим када је тинејџер видио мушкарца како улази у дневну собу.

Полиција Србија

Хроника

Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

Родитељи нећака, Хенијева сестра Патриција Рохас и њен супруг, у то вријеме су били у Мајамију.

"Викао је: 'Мама, позови полицију, неко је упао у кућу'", рекла је Патриција о свом сину.

Полиција је идентификовала провалника као 31-годишњег Остина Карасанија.

Према CBS Miami, Карасани је рекао полицији да је "пио у локалном клубу и покушавао да оде код свог пријатеља Пола који живи у том крају" када је ушао у погрешну кућу.

Хенијев комшија, Андреас Гомез, описао је шта је видио: "Тип је био укочен и почели су да га ударају у лице."

Магазин People није одмах добио одговор од канцеларије шерифа округа Брауард. Није јасно да ли Карасани има адвоката.

пуцњава мма борац

Остали спортови

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Познати ММА борац изашао из аутомобила, па 'попио' пет метака и преживио

Фотографија снимљена приликом привођења показала је Карасанија са посјекотинама и модрицама различитих нијанси по лицу и устима. На суду се нашао само неколико сати касније.

Говорећи о одлуци да реагује и брани свог нећака и кућу своје сестре, Рохас је рекао да је био "припремљен".

"Није ми први пут; не осјећам бол", рекао је.

Судски снимци које је добила ТВ станица приказали су судију како Карасанију чита оптужницу за упад у кућу.

Рохас је рекао да би, ако би имао прилику, све поновио: "Заштитите своју породицу."

"Постоји много лудих људи који не вјерују у Бога, који желе само да нанесу штету", рекао је он.

Карасани остаје у притвору уз кауцију од 20.000 долара, преноси Телеграф.

