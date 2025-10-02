Logo

Студент Иван Бркић изненада преминуо у САД, оно што су грађани урадили враћа вјеру

Извор:

Телеграф

02.10.2025

19:29

Студент Иван Бркић изненада преминуо у САД, оно што су грађани урадили враћа вјеру
Фото: Facebook

Студент пете године кинезиологије у Осијеку, Иван Бркић из Нуштра, изненада је преминуо у 25. години док је боравио у САД.

Иван је овог љета боравио у САД у оквиру студентског програма Work and Travel. Његова изненадна смрт потресла је породицу, пријатеље и колеге са факултета, јер је био познат као младић ведрог духа, увијек спреман на шалу, пише СиБ.хр.

Због огромних трошкова превоза Ивановог тијела из САД у родни Нуштар, породица се нашла у великим проблемима. Стога је Жупа Духа Светога Нуштар упутила апел свима који могу помоћи у прикупљању потребних средстава. Трошак превоза тијела процјењује се на око 20.000 долара, а недавно је објављено да је прикупљен цијели потребан износ.

"Иван је био једно од седморо дјеце породице Бркић - брат Катарине, Габријеле, Анамарије, Иве, Магдалене и Игора, син мајке Верице и покојног оца Петра. Иван је са неколико пријатеља учествовао у студентском програму Work and Trave у САД. Планирао је повратак у Хрватску, али нажалост нас је прерано напустио. Његова смрт дубоко је потресла породицу, пријатеље и цијелу нашу заједницу. Миса задушница одржаће се у четвртак, 2.10.2025. у 19:00 часова у цркви Духа Светога у Нуштру. Датум сахране тренутно није познат. Породица више не прикупља донације, прикупљено је довољно. ХВАЛА СВИМА," поручили су из Жупе Духа Светога у Нуштру.

Породица Бркић захвалила се свима на помоћи, истичући да су им заједништво и подршка дали снагу у најтежим тренуцима, јавља портал Граде мој.

