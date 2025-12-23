Logo
Лепа Брена дошла у милионски дворац Драгане Мирковић: Наздравиле из јаког разлога

23.12.2025

14:57

Коментари:

0
Лепа Брена дошла у милионски дворац Драгане Мирковић: Наздравиле из јаког разлога
Фото: Инстаграм

Лепа Брена дошла у милионски дворац Драгане Мирковић! Наздравиле из јаког разлога, а око њих - чиста раскош.

Лепа Брена изненадила је колегиницу и дугогодишњу пријатељицу Драгану Мирковић, посјетивши је у њеном раскошном дворцу.

Наиме, Брена је пословно неколико дана провела у Аустрији, а вријеме је искористила да обиђе Драгану Мирковић и види њену унуку Ксенију. Драгана Мирковић и дјеца су срдачно угостили Брену, док се Драгана након посјете колегинице огласила и на друштвеним мрежама.

војска њемачка-10102025

Свијет

Могу и жене да се пријаве: Ова земља уводи обавезан војни рок од 2026.

"Кад мени моја другарица Брена дође у госте", написала је она уз фотографију поред новогодишње јелке. Драгана Мирковић и Лепа Брена провеле су време у срдачном, пријатељском разговору.

Иначе, Драгану чека пуно пословних обавеза у наредном периоду. За дочек Нове године наступа у Сарајеву, а за репризу у једном ресторану у Београду.

Lepa Brena

Dragana Mirković

