Лепа Брена дошла у милионски дворац Драгане Мирковић! Наздравиле из јаког разлога, а око њих - чиста раскош.
Лепа Брена изненадила је колегиницу и дугогодишњу пријатељицу Драгану Мирковић, посјетивши је у њеном раскошном дворцу.
Наиме, Брена је пословно неколико дана провела у Аустрији, а вријеме је искористила да обиђе Драгану Мирковић и види њену унуку Ксенију. Драгана Мирковић и дјеца су срдачно угостили Брену, док се Драгана након посјете колегинице огласила и на друштвеним мрежама.
"Кад мени моја другарица Брена дође у госте", написала је она уз фотографију поред новогодишње јелке. Драгана Мирковић и Лепа Брена провеле су време у срдачном, пријатељском разговору.
Иначе, Драгану чека пуно пословних обавеза у наредном периоду. За дочек Нове године наступа у Сарајеву, а за репризу у једном ресторану у Београду.
