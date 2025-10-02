02.10.2025
17:40
Ескалација долази са стране Европе, а не Русије. Став европских земаља отежава мировни процес у вези с Украјином, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Према његовим ријечима, Европа говори о припремама за рат са Русијом и не крије жељу да изазива провокације, као и на Балтичком мору.
''У европским земљама влада "дубока хистерија", јер покушавају да направе злочинца од Русије'', додао је он.
Портпарол Кремља је указао да Европа има највећу улогу у стварању напете ситуације у вези са потенцијалним ратом против Русије.
Позиција европских држава отежава украјински мировни процес, додао је он.
Према његовим ријечима, Европа фактички удаљава кијевски режим од наставка преговора.
Песков сумња да су Европљани извукли корист из санкција које су увели Русији.
Према његовим ријечима, европске земље покушавају да извуку новац из џепова својих пореских обвезника како би се борили против наводне руске пријетње. За такве активности не постоји објашњење.
''Покушаји конфискације руске имовине су крађа која не може проћи без одговора'', закључио је он.
Након почетка специјалне операције, ЕУ и земље Г7 замрзле су скоро половину девизних резерви Русије: око 300 милијарди евра, пише sputniknews.
Више од 200 милијарди налази се у Европској унији, углавном на рачунима белгијске компаније "Јуроклир", једног од највећих свјетских клириншких и обрачунских система.
У Москви су више пута називали замрзавање руских средстава у Европи крађом, истичући да је ЕУ усмјерена не само на средства приватних лица, већ и на државна средства.
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров упозорио је да ће Москва одговорити на конфискацију.
По његовим ријечима, Русија такође има могућност да не врати средства која западне земље држе на њеној територији.
