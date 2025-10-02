Logo

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

02.10.2025

18:44

Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин рекао је да Русија жели потпуну обнову односа са Сједињеним Државама и да је спремна за заједнички рад са другим земљама.

Путин је на пленарној сједници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" напоменуо да постоје значајне разлике између Москве и Вашингтона, али је то нормално.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Европа подстиче ескалацију сукоба, а не Русија

Он је истакао да је Русија спремна за заједнички рад са другим земљама.

"У данашњем мултиполарном свијету, ова хармонија и равнотежа о којој сам говорио, може се постићи само као резултат заједничког рада и желим да вас увјерим да је Русија спремна за такав рад", рекао је Путин.

Он је навео да нови талас деколонизације тренутно добија на замаху у свијету.

"Нови талас де факто деколонизације тренутно добија на замаху, јер бивше колоније, остварујући државност, стичу политички, економски, културни и идеолошки суверенитет поред државности", рекао је Путин.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Не може једна сила да управља свијетом

Он је додао да Русија никада није имала расистички став према другим земљама, те да је имала много изазова.

"Руско искуство је јединствено у много чему. Доживјели смо бројне шокове и дали смо свијету храну за веома различите мисли и негативне и позитивне. Захваљујући нашој историјској позадини, боље смо припремљени за сложену, нелинеарну, двосмислену глобалну ситуацију", рекао је Путин

Владимир Путин

Русија

Доналд Трамп

SAD

  • Најновије

  • Најчитаније

19

04

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

18

58

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

18

57

Централне вијести, 02.10.2025.

18

51

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

18

44

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

