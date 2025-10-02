Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Извор:
Руски предсједник Владимир Путин рекао је да Русија жели потпуну обнову односа са Сједињеним Државама и да је спремна за заједнички рад са другим земљама.
Путин је на пленарној сједници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" напоменуо да постоје значајне разлике између Москве и Вашингтона, али је то нормално.
Он је истакао да је Русија спремна за заједнички рад са другим земљама.
"У данашњем мултиполарном свијету, ова хармонија и равнотежа о којој сам говорио, може се постићи само као резултат заједничког рада и желим да вас увјерим да је Русија спремна за такав рад", рекао је Путин.
Он је навео да нови талас деколонизације тренутно добија на замаху у свијету.
"Нови талас де факто деколонизације тренутно добија на замаху, јер бивше колоније, остварујући државност, стичу политички, економски, културни и идеолошки суверенитет поред државности", рекао је Путин.
Он је додао да Русија никада није имала расистички став према другим земљама, те да је имала много изазова.
"Руско искуство је јединствено у много чему. Доживјели смо бројне шокове и дали смо свијету храну за веома различите мисли и негативне и позитивне. Захваљујући нашој историјској позадини, боље смо припремљени за сложену, нелинеарну, двосмислену глобалну ситуацију", рекао је Путин
