Logo

Орбан: Mађарска не жели сукоб са Mосквом

Извор:

СРНА

02.10.2025

19:42

Коментари:

0
Орбан: Mађарска не жели сукоб са Mосквом
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да су разговори на самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену показали да постоји сукоб идеја у вези са Русијом, наводећи да Мађарска, за разлику од неких других европских земаља, не жели сукоб са Москвом.

Орбан је у изјави новинарима након самита искључио могућност учешћа Мађарске у кориштењу замрзнуте руске имовине.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Он је истакао да велики број европских земаља никада није "окупирала Русија", али да су те земље увјерене да су у праву и да имају ратни план како да побиједе Русе.

''Знамо како изгледа руска ратна машинерија. Не свиђа нам се та идеја. Дакле, ми имамо мировни план, али други имају ратни план, и та конфронтација се догодила'', рекао је Орбан.

Мађарски премијер је оштро критиковао идеју кориштења замрзнуте руске имовине за финансирање даље помоћи Украјини.

''Белгијски премијер је европским лидерима одржао "веома едукативну презентацију" која је показала да идеја није баш обећавајућа, јер би Белгија прво требало да добије гаранције да ће друге земље подијелити своју правну одговорност за такав потез'', рекао је Орбан.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену

Он је истакао да је питање чији је то новац, пренио је Гардијан.

''Дакле, ако је то новац неког другог, Мађарска га никада неће дотаћи. Ми нисмо крадљивци, овај новац није наш'', поручио је Орбан.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детокс организма: Ево шта ће се десити ако пијете сурутку 7 дана заредом

Здравље

Детокс организма: Ево шта ће се десити ако пијете сурутку 7 дана заредом

1 ч

0
Студент Иван Бркић изненада преминуо у САД, оно што су грађани урадили враћа вјеру

Свијет

Студент Иван Бркић изненада преминуо у САД, оно што су грађани урадили враћа вјеру

1 ч

0
Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

Регион

Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

2 ч

0
Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

Економија

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

2 ч

0

Више из рубрике

Студент Иван Бркић изненада преминуо у САД, оно што су грађани урадили враћа вјеру

Свијет

Студент Иван Бркић изненада преминуо у САД, оно што су грађани урадили враћа вјеру

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

2 ч

0
Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Свијет

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

2 ч

0
Путин: Не може једна сила да управља свијетом

Свијет

Путин: Не може једна сила да управља свијетом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

23

Укључио се и Египат: Могли ли да "наговоре" Хамас?

21

19

Сутра славимо Светог Јевстатију Плакиду: Ловци му се моле, а ово ваља урадити за срећу

21

14

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

21

08

Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

21

04

Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner