Орбан: Mађарска не жели сукоб са Mосквом

Извор:
СРНА
02.10.2025
19:42
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да су разговори на самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену показали да постоји сукоб идеја у вези са Русијом, наводећи да Мађарска, за разлику од неких других европских земаља, не жели сукоб са Москвом.
Орбан је у изјави новинарима након самита искључио могућност учешћа Мађарске у кориштењу замрзнуте руске имовине.
Он је истакао да велики број европских земаља никада није "окупирала Русија", али да су те земље увјерене да су у праву и да имају ратни план како да побиједе Русе.
''Знамо како изгледа руска ратна машинерија. Не свиђа нам се та идеја. Дакле, ми имамо мировни план, али други имају ратни план, и та конфронтација се догодила'', рекао је Орбан.
Мађарски премијер је оштро критиковао идеју кориштења замрзнуте руске имовине за финансирање даље помоћи Украјини.
''Белгијски премијер је европским лидерима одржао "веома едукативну презентацију" која је показала да идеја није баш обећавајућа, јер би Белгија прво требало да добије гаранције да ће друге земље подијелити своју правну одговорност за такав потез'', рекао је Орбан.
Он је истакао да је питање чији је то новац, пренио је Гардијан.
''Дакле, ако је то новац неког другог, Мађарска га никада неће дотаћи. Ми нисмо крадљивци, овај новац није наш'', поручио је Орбан.
