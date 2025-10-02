Logo

Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

СРНА

02.10.2025

19:11

Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру
Фото: Youtube/ Alex Buk/screenshot

Ватрогасци гасе пожар који је избио у селу Подострог изнад Будве, а јак вјетар помаже ширењу ватре.

Начелник будванске Службе заштите и спасавања Драган Божовић рекао је да су све расположиве екипе на терену, преносе црногорски медији.

Економија

Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

Он је додао да је неко чистио плац и запалио гране, те да је вјетар допринио да се ватра брзо прошири.

