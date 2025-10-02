Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

Извор:
СРНА
02.10.2025
19:11
Коментари:0
Ватрогасци гасе пожар који је избио у селу Подострог изнад Будве, а јак вјетар помаже ширењу ватре.
Начелник будванске Службе заштите и спасавања Драган Божовић рекао је да су све расположиве екипе на терену, преносе црногорски медији.
Економија
Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта
Он је додао да је неко чистио плац и запалио гране, те да је вјетар допринио да се ватра брзо прошири.
Економија
2 ч0
Сцена
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
9 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму