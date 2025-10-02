Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

02.10.2025
19:04
Коментари:0
В.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Борис Кнежевић састао се данас, у Бањалуци, са предсједником Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидором Граорац.
Током разговора посебна пажња посвећена је новим кредитним линијама усмјереним ка осјетљивим категоријама становништва.
Република Српска
Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије
Међу њима се издваја кредитна линија са фиксном каматном стопом од 1,99 одсто, која ће омогућити додатну подршку породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима, цивилним жртвама рата, особама са инвалидитетом, вишечланим породицама и самохраним родитељима.
Друштво
ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање
Саговорници су истакли значај заједничког дјеловања и нагласили да је неопходно да институције и организације наставе пружати снажну подршку најосјетљивијим категоријама друштва, преноси РТРС.
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму