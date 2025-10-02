Logo

Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва

02.10.2025

19:04

Коментари:

0
Кнежевић и Граорац о кредитима за најосјетљивије категорије становништва
Фото: Ustupljena fotografija

В.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Борис Кнежевић састао се данас, у Бањалуци, са предсједником Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидором Граорац.

Током разговора посебна пажња посвећена је новим кредитним линијама усмјереним ка осјетљивим категоријама становништва.

boris knežević

Република Српска

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије

Међу њима се издваја кредитна линија са фиксном каматном стопом од 1,99 одсто, која ће омогућити додатну подршку породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима, цивилним жртвама рата, особама са инвалидитетом, вишечланим породицама и самохраним родитељима.

ирбрс-12092025

Друштво

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

Саговорници су истакли значај заједничког дјеловања и нагласили да је неопходно да институције и организације наставе пружати снажну подршку најосјетљивијим категоријама друштва, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

Борис Кнежевић

IRB RS

krediti

Исидора Граорац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

Сцена

Сергеј Трифуновић објавио слику ултразвука, честитке пристижу са свих страна

2 ч

1
Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Путин захвалио Србији на залагању за мирно рјешавање сукоба у Украјини

2 ч

0
Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

Свијет

Путин: Желимо потпуну обнову односа са Америком

2 ч

0
Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

Бања Лука

Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

2 ч

0

Више из рубрике

У септембру РиТЕ Гацко одржало стабилност ЕЕС Српске

Економија

У септембру РиТЕ Гацко одржало стабилност ЕЕС Српске

5 ч

0
У августу смањен број незапослених у Српској

Економија

У августу смањен број незапослених у Српској

6 ч

0
Цијена злата сваким даном све већа

Економија

Цијена злата сваким даном све већа

7 ч

0
Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

Економија

Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

19

Сутра славимо Светог Јевстатију Плакиду: Ловци му се моле, а ово ваља урадити за срећу

21

14

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

21

08

Имала је свега 22 килограма: Дјевојка се хранила искључиво воћем, па се изгладњела до смрти

21

04

Мијић за АТВ: "Министар се грубо исмијавао са мном"

21

00

Централне вијести 02.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner