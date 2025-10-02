У августу смањен број незапослених у Српској

Извор:
Незапосленост у Републици Српској у августу у односу на претходни мјесец смањила се за 227 лица или 0,44 одсто, док се у Федерацији БиХ повећала за 1.303 особе или 0,37 одсто, а у Брчко дистрикту за 105 лица или 0,91 одсто, подаци су Агенције за рад и запошљавање БиХ.
На евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ, на крају августа било је 322.121 лице и у односу на претходни мјесец број незапослених већи је за 1.181 или 0,37 одсто, те мањи за 7.708 или 2,34 одсто у односу на исти мјесец лани.
У августу, на евиденцијама било је највише квалификованих радника – 100.037 или 31,06 одсто од укупног броја, затим слиједе неквалификовани, њих 91.841 или 28,51 одсто, те лица са средњом стручном спремом, њих 91.648 или 28,45 одсто.
Посао су тражила и 28.653 лица са високом стручном спремом или 8,90 одсто од укупног броја. Њих 5.103 или 1,58 одсто је са вишом стручном спремом, 4.198 или 1,30 одсто је са нижом стручном спремом, а 641 или 0,20 одсто су висококвалификовани радници.
Од укупног броја регистрованих незапослених особа у августу, новопријављених лица која траже посао било је 11.648.
У августу су брисана 10.524 лица са евиденција служби запошљавања, од чега их је 6.333 запослено.
Истовремено је за 8.545 особа престао радни однос, док су послодавци у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 3.507 нових радника.
Према подацима Агенције за статистику БиХ, у јулу број запослених особа у БиХ износио је 850.270 и у односу на претходни мјесец број запослених се смањио за 0,4 одсто.
