Цијена злата сваким даном све већа

Цијена злата постигла је нови рекорд и премашила 3.900 долара за унцу, пошто је обустава рада америчке савезне владе повећала потражњу за сигурном имовином.
Према подацима са Њујоршке берзе, цијена унце злата је порасла на 3.920,90 долара.
Иначе, основна прогноза Голдман Сакс-а која је објављена половином септембра, предвиђа да би цијена злата у нормалним околностима могла да порасте на 4.000 долара по унци, до половине 2026. године, док би у случају изузетно негативног шока могла да достигне и 5.000 долара. Како сада ствари стоје, задати рекорд од 4.000 долара могао би бити премашен већ наредних дана.
Савезна влада Сједињених Америчких Држава званично је обуставила рад након што Конгрес није успио да усвоји привремене законе о финансирању до истека рока.
Представници бизнис заједнице упозоравају да обустава рада ствара неизвјесност, угрожава кључне услуге и штети америчким компанијама, радницима и породицама.
