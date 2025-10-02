Logo

Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

02.10.2025

12:48

Коментари:

0
Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

Са тржишта БиХ повучена су и уништена 132 апарата за његу косе због опасности од струјног удара и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Током реализације проактивног надзора који се односи на апарате за његу косе, надлежне инспекције извршиле су 14 контрола, односно извршена је административна и визуелна контрола ових производа, и то девет различитих модела.

Узорци изузетих модела подвргнути су лабораторијским испитивањима и утврђено је да седам узорака не испуњава прописане безбједносне захтјеве.

Апарати за његу косе сматрају се безбједним ако испуњавају захтјеве прописане наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу у напонским границама и стандардима БАС ЕН 60335-1 и БАС ЕН 60335-2-23.

Из Агенције наводе да су апарати за његу косе, попут фенова, пегли за косу, увијача или четки са гријачима, веома распрострањени и популарни електрични производи, те се може рећи да су постали неизоставан дио свакодневнице.

- Ови уређаји могу да носе одређене ризике по безбједност с обзиром на то да је ријеч о електричним производима, као и да ови ризици нису занемариви, те се приликом дизајнирања и израде овог електричног производа посебна пажња посвећује испуњавању безбједносних захтјева - наводе из Агенције.

Повучено са тржишта
Повучено са тржишта

Подијели:

Таг:

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Долар жестоко пао након 22 године

Економија

Долар жестоко пао након 22 године

6 ч

0
Пољопривредници из Српске одустају од кукуруза

Економија

Пољопривредници из Српске одустају од кукуруза

6 ч

0
Marke Konvertibilna marka Novac

Економија

Подстицаји за мала и средња предузећа

18 ч

0
Прада преузима Версаће

Економија

Прада преузима Версаће

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

13

52

Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

13

51

Шкипина: Народ ће поново одговорити колонијалној коалицији, побиједиће СНСД и Република Српска

13

50

Нова студија открива: Коришћење телефона на WC шољи повећа ризик од хемороида

13

48

Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner