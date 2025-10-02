Опасности од струјног удара и пожара: Ови производи се повлаче са тржишта

02.10.2025
12:48
Коментари:0
Са тржишта БиХ повучена су и уништена 132 апарата за његу косе због опасности од струјног удара и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Током реализације проактивног надзора који се односи на апарате за његу косе, надлежне инспекције извршиле су 14 контрола, односно извршена је административна и визуелна контрола ових производа, и то девет различитих модела.
Узорци изузетих модела подвргнути су лабораторијским испитивањима и утврђено је да седам узорака не испуњава прописане безбједносне захтјеве.
Апарати за његу косе сматрају се безбједним ако испуњавају захтјеве прописане наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу у напонским границама и стандардима БАС ЕН 60335-1 и БАС ЕН 60335-2-23.
Из Агенције наводе да су апарати за његу косе, попут фенова, пегли за косу, увијача или четки са гријачима, веома распрострањени и популарни електрични производи, те се може рећи да су постали неизоставан дио свакодневнице.
- Ови уређаји могу да носе одређене ризике по безбједност с обзиром на то да је ријеч о електричним производима, као и да ови ризици нису занемариви, те се приликом дизајнирања и израде овог електричног производа посебна пажња посвећује испуњавању безбједносних захтјева - наводе из Агенције.
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму