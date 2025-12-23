Logo
Large banner

Станивуковић коментарисао кандидатуру Небојше Вукановића

Извор:

АТВ

23.12.2025

16:10

Коментари:

1
Драшко Станивуковић
Фото: АТВ

Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић коментарисао је данас дешавања у опозицији, односно проблем кандидатура СДС-а, као и Небојше Вукановића, док у читавој причи нема ПДП-а или ПСС.

Он је поручио да је разговарао са људима у СДС-а у и да ће ту бити кроз вријеме "мудрости" и да му је драго што ће СДС добити предсједника странке.

"Да би се унутар опозиције кандидовали то треба одредити вашу снагу. СДС и ПСС су двије најснажније странке које треба да буду окосница. Увијек су највећи управљали процесима. Важно је чути мишљење свакога без обзира на снагу његове политичке организације. Треба наћи мудрости у процесу кандидовања ма шта о мени мислио Народни фронт или Листа за правду и ред. Али опет, да се поштује изборни резултат. Гледајући резултате ПДП/ПСС су друга странка, СДС је први, а неко ко је на тим изборима био четврти, сматрам да не може тако чврсто да каже то је то и нема другог. Мора се поштовати снага изборног резултата", рекао је Станивуковић упућујући одговор на најављену кандидатуру Небојше Вукановића.

Игор Црнадак

Република Српска

Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?

Вукановић жели кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у посљедње вријеме у јавним наступима јасно истиче своју кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.

Према његовим ријечима, Станивуковићу се не може вјеровати, а СДС треба да добије кандидатуру за предсједника Републике Српске.

Вукановић је поручио и да ако већ Станивуковић мора бити кандидат, нека се утврди ко је од њих двојице популарнији и да тај добије подршку опозиције за кандидатуру на члана Предсједништва БиХ.

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

Небојша Вукановић

kandidatura

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Листа за правду и ред

БиХ

Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

1 д

0
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Република Српска

Гужва у опозицији за Предсједништво БиХ

1 седм

4
Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

Република Српска

Радојичић искључио Вукановића: Добитна комбинација су Блануша и Станивуковић

1 д

3
Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

Република Српска

Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

1 седм

8

Више из рубрике

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

3 ч

1
Саво Минић

Република Српска

Минић: Изузетно сложена ситуација у јавним предузећима

4 ч

4
Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

Република Српска

Стевандић: Закон о заштити здравља од дуванских производа потребан

5 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Радити на унапређењу односа и побољшању услова живота свих грађана

5 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Невјероватни догађаји потресају 3 далматинска града: Тројица мушкараца под истрагом, ево шта се догодило!

17

47

Азербејџанаџ који се забио у аутобуску станицу у Њемачкој можда душевно болестан

17

45

Принц Ендру предао дозволу за оружје полицији, мора да се исели из краљевске резиденције

17

41

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

17

33

Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner