Станивуковић коментарисао кандидатуру Небојше Вукановића

Извор:
АТВ
23.12.2025
16:10
Коментари:1
Лидер Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић коментарисао је данас дешавања у опозицији, односно проблем кандидатура СДС-а, као и Небојше Вукановића, док у читавој причи нема ПДП-а или ПСС.
Он је поручио да је разговарао са људима у СДС-а у и да ће ту бити кроз вријеме "мудрости" и да му је драго што ће СДС добити предсједника странке.
"Да би се унутар опозиције кандидовали то треба одредити вашу снагу. СДС и ПСС су двије најснажније странке које треба да буду окосница. Увијек су највећи управљали процесима. Важно је чути мишљење свакога без обзира на снагу његове политичке организације. Треба наћи мудрости у процесу кандидовања ма шта о мени мислио Народни фронт или Листа за правду и ред. Али опет, да се поштује изборни резултат. Гледајући резултате ПДП/ПСС су друга странка, СДС је први, а неко ко је на тим изборима био четврти, сматрам да не може тако чврсто да каже то је то и нема другог. Мора се поштовати снага изборног резултата", рекао је Станивуковић упућујући одговор на најављену кандидатуру Небојше Вукановића.
Република Српска
Црнадак о Радојичићевој "добитној комбинацији": Можете ли да замислите?
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у посљедње вријеме у јавним наступима јасно истиче своју кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.
Према његовим ријечима, Станивуковићу се не може вјеровати, а СДС треба да добије кандидатуру за предсједника Републике Српске.
Вукановић је поручио и да ако већ Станивуковић мора бити кандидат, нека се утврди ко је од њих двојице популарнији и да тај добије подршку опозиције за кандидатуру на члана Предсједништва БиХ.
БиХ
1 д0
Република Српска
1 седм4
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 седм8
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч4
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч4
Најновије
Најчитаније
17
51
17
47
17
45
17
41
17
33
Тренутно на програму