У септембру РиТЕ Гацко одржало стабилност ЕЕС Српске

Извор:
АТВ
02.10.2025
15:39
Без обзира на све потешкоће са којима се суочавају и у мјесецу септембру о.г. у РиТЕ Гацко су премашили план производње, тако да је производња из овог енергетског гиганта Српске за првих девет мјесеци изнад плана, односно 101,32% у односу на план за овај период године.
"У ситуацији изузетно неповољне хидрологије, те чињенице да након окончаног арбитражног спора по коме трећину електричне енергије РиТЕ Угљевик мора да испоручи Словенцима, додатно је важан стабилан рад нашег предузећа. У претходном мјесецу је чак 47% енергије испоручене ЕРС-у за потрбе снабдијевања потрошача у Републици Српској произведено у Гацку", посебно је истакао Максим Скоко, директор Рудника и термоелектране Гацко.
Друштво
Залихе угља на депонији су изнад 100.000. тона, док су залихе осталих енергената, хемикалија и техничких гасова довољне за несметан наставак рада, информишу из овог предузећа.
