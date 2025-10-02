Logo

Вучић: Очигледно да се сви спремају за рат

Извор:

СРНА

02.10.2025

15:33

Вучић: Очигледно да се сви спремају за рат

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је доминантна тема на седмом самиту Европске политичке заједнице у Копенхагену била ситуација у Украјини, те истакао да је српска страна пажљиво саслушана у дијелу самита који се односио на безбједност региона и Европе.

Вучић је новинарима у Копенхагену рекао да је очигледно да се сви озбиљно спремају за рат и да ће се то одразити на све економије и стандард грађана.

Нагласио је да политика Србије остаје политика мира и стабилности и да ће континуитет те политике бити настављен, а да онима из опозиције који га квалификују као човјека рата још није јасно да је обојена револуција пропала.

Он је навео да је на састанку са канцеларом Њемачке Фридрихом Мерцом било ријечи о билатералним односима, јачању сарадње у многим областима и даљим инвестицијама, подсјетивши да је Њемачка водећи инвеститор у Србији.

Вучић очекује да ће на састанку са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом, који га очекује у наставку дана, бити ријечи о ситуацији на Косову и Метохији, у региону и многим другим питањима.

Када је ријеч о компромисном рјешењу које је поводом америчких санкција НИС-у дала Русија, Вучић је навео да је тачно да је тај приједлог упућен, али да је питање да ли ће га Американци прихватити.

"Нисам сигуран у то. Не мислим да Американци траже финансијски интерес. Имају они већу игру. Волио бих да су нашли чаробну формулу да се тај проблем ријеши, али бојим се да мој нос препознаје тешке ситуације", рекао је Вучић.

Тагови:

Александар Вучић

Украјина

Русија

