Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

Извор:
Танјуг
02.10.2025
13:52
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић поручио је данас предсједници привремених приштинских институција Вјоси Османи да неће још дуго бити протјеривања, упуцавања и политичких хапшења Срба у АП Косову и Метохији.
- Сиктер Вјоса! Протјеривање и упуцавање Срба, политичка хапшења, скрнављење српских гробова, милитаризација сјевера, лажни градоначелници, институционално насиље, прогон СЛ, забрана српских симбола - лице је Вјосе и Куртија! Сада им смета и натпис КМ на ћирилици! Не још дуго! - навео је Петковић на платформи X и подијелио данашњу изјаву Вјосе Османи по доласку на Самит Европске политичке заједнице у Копехагену.
Османи је изјавила да за јачање заједничке безбједности Европе није довољно само јединство, већ и јасно дјеловање против свих агресора.
- Јединство међу чланицама и земљама које то нису, али теже да допринесу заједничкој безбједности у Европи, јесте важно, али само по себи није довољно. Постоји потреба за конзистентности у ставу и дјеловању према агресорима. Имамо сталне пријетње на нашем континенту, од Русије, али и од руског проксија у нашем региону, Србије - рекла је Османи новинарима.
Она је навела да Русија очигледно подржава Србију и да обје земље, како каже, вијековима користе исти концепт.
Сиктер Вјоса! Протеривање и упуцавање Срба, политичка хапшења, скрнављење српских гробова, милитаризација севера, лажни градоначелници, институционално насиље, прогон СЛ, забрана српских симбола - лице је Вјосе и Куртија! Сада им смета и натпис КМ на ћирилици! Не још дуго! https://t.co/CK6pIaQJJS— Петар Петковић (@PetkovicPetar) October 2, 2025
