Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић поручио је данас предсједници привремених приштинских институција Вјоси Османи да неће још дуго бити протјеривања, упуцавања и политичких хапшења Срба у АП Косову и Метохији.

- Сиктер Вјоса! Протјеривање и упуцавање Срба, политичка хапшења, скрнављење српских гробова, милитаризација сјевера, лажни градоначелници, институционално насиље, прогон СЛ, забрана српских симбола - лице је Вјосе и Куртија! Сада им смета и натпис КМ на ћирилици! Не још дуго! - навео је Петковић на платформи X и подијелио данашњу изјаву Вјосе Османи по доласку на Самит Европске политичке заједнице у Копехагену.

Дамјан Шкипина

Република Српска

Шкипина: Народ ће поново одговорити колонијалној коалицији, побиједиће СНСД и Република Српска

Османи је изјавила да за јачање заједничке безбједности Европе није довољно само јединство, већ и јасно дјеловање против свих агресора.

- Јединство међу чланицама и земљама које то нису, али теже да допринесу заједничкој безбједности у Европи, јесте важно, али само по себи није довољно. Постоји потреба за конзистентности у ставу и дјеловању према агресорима. Имамо сталне пријетње на нашем континенту, од Русије, али и од руског проксија у нашем региону, Србије - рекла је Османи новинарима.

атв

Република Српска

Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце

Она је навела да Русија очигледно подржава Србију и да обје земље, како каже, вијековима користе исти концепт.

