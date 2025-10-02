Logo

Нова студија открива: Коришћење телефона на WC шољи повећа ризик од хемороида

Извор:

Телеграф

02.10.2025

13:50

Коментари:

0
Нова студија открива: Коришћење телефона на WC шољи повећа ризик од хемороида
Фото: Pixabay

Нова студија открива да коришћење телефона на WC шољи може значајно да повећа ризик од хемороида.

Љекари упозоравају да нас скроловање у тоалету тјера да сједимо дуже него што би требало, што ствара озбиљне здравствене проблеме.

Већина нас користи паметни телефон готово свуда, али ријетко ко признаје да то ради и у купатилу. Ипак, истраживање спроведено на 125 пацијената који су радили колоноскопију у бостонском Beth Israel Deaconess медицинском центру показало је да чак 66% испитаника користи телефон док сједи на WC шољи, макар једном нед‌јељно.

Најчешће су на телефону читали вијести (54,3%) или користили друштвене мреже (44,4%), а ова навика продужава вријеме проведено на шољи. Студија је открила да је ризик од хемороида већи за 46% код оних који користе телефон у тоалету, јер дуже сједење доводи до већег притиска и потенцијалног затвора.

Скроловање које вас кошта здравља

Истраживање је показало да више од трећине корисника телефона сједи дуже од пет минута на шољи, док само 7,1% оних који не користе телефон проводи толико времена у тоалету. Мушкарци су чешће од жена остајали на WC шољи шест и више минута.

Љекари упозоравају да осим ризика од хемороида постоји и проблем хигијене телефона, јер се на њему лако задржавају бактерије и фекалне честице. Чак и када оперете руке, телефон остаје контаминиран и преноси све назад на кожу чим наставите да га користите.

Шта савјетују стручњаци

Стручњаци истичу да продужено сједење због скроловања не само да повећава ризик од хемороида, већ може да указује и на више седентарни стил живота, јер они који користе телефон у тоалету обично имају мање физичке активности.

Иако је јасно да многи неће престати да користе телефон у купатилу, љекари савјетују да барем ограничите вријеме седења на WC шољи и редовно дезинфикујете свој уређај, преноси Телеграф.

649d9d801569c madona

Сцена

Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

Подијели:

Тагови:

telefon

studija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

Здравље

Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

3 ч

0
San, spavanje

Здравље

Тихи убица у сну: Подмукла болест уништава срце и мозак

4 ч

0
Палента доручак јело оброк

Здравље

Овај доручак се сматра једним од најздравијих: Идеалан је за оне који желе да смршају

5 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Како зауставити предијабетес: Шест корака за здравији животни стил

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

13

52

Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

13

51

Шкипина: Народ ће поново одговорити колонијалној коалицији, побиједиће СНСД и Република Српска

13

50

Нова студија открива: Коришћење телефона на WC шољи повећа ризик од хемороида

13

48

Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner