Нова студија открива: Коришћење телефона на WC шољи повећа ризик од хемороида

Нова студија открива да коришћење телефона на WC шољи може значајно да повећа ризик од хемороида.

Љекари упозоравају да нас скроловање у тоалету тјера да сједимо дуже него што би требало, што ствара озбиљне здравствене проблеме.

Већина нас користи паметни телефон готово свуда, али ријетко ко признаје да то ради и у купатилу. Ипак, истраживање спроведено на 125 пацијената који су радили колоноскопију у бостонском Beth Israel Deaconess медицинском центру показало је да чак 66% испитаника користи телефон док сједи на WC шољи, макар једном нед‌јељно.

Најчешће су на телефону читали вијести (54,3%) или користили друштвене мреже (44,4%), а ова навика продужава вријеме проведено на шољи. Студија је открила да је ризик од хемороида већи за 46% код оних који користе телефон у тоалету, јер дуже сједење доводи до већег притиска и потенцијалног затвора.

Скроловање које вас кошта здравља

Истраживање је показало да више од трећине корисника телефона сједи дуже од пет минута на шољи, док само 7,1% оних који не користе телефон проводи толико времена у тоалету. Мушкарци су чешће од жена остајали на WC шољи шест и више минута.

Љекари упозоравају да осим ризика од хемороида постоји и проблем хигијене телефона, јер се на њему лако задржавају бактерије и фекалне честице. Чак и када оперете руке, телефон остаје контаминиран и преноси све назад на кожу чим наставите да га користите.

Шта савјетују стручњаци

Стручњаци истичу да продужено сједење због скроловања не само да повећава ризик од хемороида, већ може да указује и на више седентарни стил живота, јер они који користе телефон у тоалету обично имају мање физичке активности.

Иако је јасно да многи неће престати да користе телефон у купатилу, љекари савјетују да барем ограничите вријеме седења на WC шољи и редовно дезинфикујете свој уређај, преноси Телеграф.