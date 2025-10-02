Нова студија открива: Коришћење телефона на WC шољи повећа ризик од хемороида

Извор:
Телеграф
02.10.2025
13:50
Коментари:0
Нова студија открива да коришћење телефона на WC шољи може значајно да повећа ризик од хемороида.
Љекари упозоравају да нас скроловање у тоалету тјера да сједимо дуже него што би требало, што ствара озбиљне здравствене проблеме.
Већина нас користи паметни телефон готово свуда, али ријетко ко признаје да то ради и у купатилу. Ипак, истраживање спроведено на 125 пацијената који су радили колоноскопију у бостонском Beth Israel Deaconess медицинском центру показало је да чак 66% испитаника користи телефон док сједи на WC шољи, макар једном недјељно.
Најчешће су на телефону читали вијести (54,3%) или користили друштвене мреже (44,4%), а ова навика продужава вријеме проведено на шољи. Студија је открила да је ризик од хемороида већи за 46% код оних који користе телефон у тоалету, јер дуже сједење доводи до већег притиска и потенцијалног затвора.
Истраживање је показало да више од трећине корисника телефона сједи дуже од пет минута на шољи, док само 7,1% оних који не користе телефон проводи толико времена у тоалету. Мушкарци су чешће од жена остајали на WC шољи шест и више минута.
Љекари упозоравају да осим ризика од хемороида постоји и проблем хигијене телефона, јер се на њему лако задржавају бактерије и фекалне честице. Чак и када оперете руке, телефон остаје контаминиран и преноси све назад на кожу чим наставите да га користите.
Стручњаци истичу да продужено сједење због скроловања не само да повећава ризик од хемороида, већ може да указује и на више седентарни стил живота, јер они који користе телефон у тоалету обично имају мање физичке активности.
Иако је јасно да многи неће престати да користе телефон у купатилу, љекари савјетују да барем ограничите вријеме седења на WC шољи и редовно дезинфикујете свој уређај, преноси Телеграф.
Сцена
Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
56
13
52
13
51
13
50
13
48
Тренутно на програму