Популарна компанија мета превараната

23.12.2025

11:46

Америчка технолошка компанија Амазон саопштила је да је почев од априла 2024. блокирала више од 1.800 пријава за посао због сумње да иза њих стоје ИТ оперативци из Сјеверне Кореје који су покушавали да се запосле користећи лажне или украдене идентитете.

Главни директор за безбједност Амазона Стивен Шмит навео да је циљ ових операција да се агенти запосле на даљину и добију плате које би касније преусмјерили ка финансирању државних програма наоружања Сјеверне Кореје, преноси Би-би-си.

Према његовим ријечима, број таквих пријава порастао је за скоро трећину у протеклих годину дана, а оперативци често користе тзв. лаптоп фарме – рачунаре физички смјештене у Сједињеним Америчким Државама којима се управља из иностранства.

Методе откривања и развој превара

Амазон је пријаве провјеравао комбинацијом вјештачке интелигенције и мануелне верификације запослених.

Шмит упозорава да су преваре све боље осмишљене, пошто агенти често преузимају неактивне налоге на друштвеној мрежи за тражење послова Линкедин и лажно се представљају као искусни софтверски инжењери.

Економија

Њемачка економија пред падом без структурних реформи

Као типичне знакове преваре навео је погрешно форматиране бројеве телефона и нелогичне податке о образовању.

Безбједносни ризици и будући изазови

Амазон наводи да ниједан сјевернокорејски радник није директно запослен у фирми, али упозорава да и покушаји инфилтрације, као и слање корпоративне опреме посредницима, представљају озбиљан безбједносни и правни ризик, преноси Блумберг.

Шмит је поручио су за откривање ових операција неопходни напредни безбједносни алати који ће пратити необичне обрасце понашања.

Преваранти често наводе да су радили у иностраним консултантским фирмама које је тешко провјерити из Сједињених Америчких Држава, а обично и погрешно користе америчке идиоме и чланове на енглеском језику, додао је он.

Амазон

