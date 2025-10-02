Шкипина: Народ ће поново одговорити колонијалној коалицији, побиједиће СНСД и Република Српска

Извор:
СРНА
02.10.2025
13:51
Ћамил Дураковић је, без имало скривања, потврдио оно на шта СНСД одавно упозорава – да ће се на наредним изборима против Републике Српске ујединити све снаге колонијалне коалиције: Кристијан Шмит, опозиција из Српске и бошњачке политичке партије из Сарајева, изјавио је за Срну члан Главног одбора СНСДа Дамјан Шкипина.
Шкипина је рекао да је њихов заједнички циљ да гласовима Бошњака отму Републику Српску из руку српског народа и предају је Сарајеву.
"Најбољи доказ тог савеза јесте чињеница да чак ни Небојша Вукановић у синоћњој телевизијској емисији није имао храбрости да каже да ће опозиција наставити да слави 9. јануар, Дан Републике, уколико би дошла на власт. Ћутање опозиције на то питање гласније је од било каквог одговора и јасно показује да су спремни на издају највиших вриједности српског народа зарад фотеља које им обећавају страни амбасадори и њихови сарајевски партнери", истакао је Шкипина.
Он је нагласио да је СНСД, на челу са Милорадом Додиком, био, јесте и остаје једина политичка снага која брани Републику Српску од свих насртаја – било да долазе из Сарајева, од Кристијана Шмита или од домаћих послушника.
"Као и безброј пута до сада, СНСД ће одговорити одговорно и снажно. Свјестан огромне одговорности према народу, СНСД неће допустити да Српска буде понижена нити да њене институције буду предате у туђе руке. Никада противници Републике Српске нису били јачи, али никада ни српски народ није био одлучнији.
Република Српска
Хакерским нападом покушали наштимати анкету АТВ-а и насмијали читаоце
На изборима који долазе, побиједиће кандидат СНСДа Синиша Каран, јер он не носи само своје име, већ идеју, визију и континуитет политике Милорада Додика. То је политика слободе, стабилности и самосталности Републике Српске, коју ниједна коалиција Шмита, Сарајева и домаћих послушника не може побиједити", поручио је Шкипина.
Подсјетивши да је Републику Српску створио српски народ, и да ће само српски народ одлучивати о њеној судбини, Шкипина је рекао да на изборима који слиједе тај народ ће још једном јасно рећи - побједник је Синиша Каран, побједник је Милорад Додик, побједник је СНСД, побједник је Република Српска.
