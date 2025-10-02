Logo

Селак: Тражим промјену организације Судске полиције

Извор:

СРНА

02.10.2025

15:35

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак затражио је данас од директора Судске полиције Жељка Драгојевића да буде размотрена промјена организације Судске полиције у правосудну.

Селак је данас са Драгојевићем разговарао о изазовима са којима се суочавају запослени у овој институцији, као и начинима за даље унапређење ефикасности њеног дјеловања, саопштено је из Министарства правде.

"Подржавам сваки конкретан корак који ће омогућити Судској полицији да буде још професионалнија, опремљенија и спремнија да обезбиједи сигуран амбијент у судовима, да штити све учеснике правосудног поступка и поступа без одгађања", изјавио је Селак.

GORAN-SELAK-140925

Република Српска

Селак: СПС пружа пуну подршку Синиши Карану, кандидату за предсједника Републике Српске

Драгојевић је информисао Селака о донацији нових возила Судској полицији, што ће унаприједити оперативне услове рада.

На састанку је истакнут значај Судске полиције Републике Српске, која доприноси несметаном и безбједном раду правосудних институција и носилаца правосудних функција у Републици Српској, преноси Срна.

Горан Селак

Sudska policija

Република Српска

Ministar pravde

