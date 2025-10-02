Селак: Тражим промјену организације Судске полиције

Извор:
СРНА
02.10.2025
15:35
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак затражио је данас од директора Судске полиције Жељка Драгојевића да буде размотрена промјена организације Судске полиције у правосудну.
Селак је данас са Драгојевићем разговарао о изазовима са којима се суочавају запослени у овој институцији, као и начинима за даље унапређење ефикасности њеног дјеловања, саопштено је из Министарства правде.
"Подржавам сваки конкретан корак који ће омогућити Судској полицији да буде још професионалнија, опремљенија и спремнија да обезбиједи сигуран амбијент у судовима, да штити све учеснике правосудног поступка и поступа без одгађања", изјавио је Селак.
Драгојевић је информисао Селака о донацији нових возила Судској полицији, што ће унаприједити оперативне услове рада.
На састанку је истакнут значај Судске полиције Републике Српске, која доприноси несметаном и безбједном раду правосудних институција и носилаца правосудних функција у Републици Српској, преноси Срна.
