Logo

Селак: Успјешна сарадња Министарства правде и Нотарске коморе

23.09.2025

13:51

Коментари:

0
Селак: Успјешна сарадња Министарства правде и Нотарске коморе
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак одржао је данас, у просторијама Министарства, састанак са предсједником Нотарске коморе Републике Српске Бориславом Радићем, предсједницом Управног одбора Нотарске коморе Милком Ђаковић и секретаром Нотарске коморе Драганом Вукшом.

На састанку је разговарано о унапређењу рада нотара и услуга које пружају грађанима Републике Српске.

Било је ријечи и о потписивању споразума између Министарства правде Републике Српске, Нотарске коморе Републике Српске, Министарства правде Републике Србије и Јавнобележничке коморе Републике Србије, са циљем размјене података и унапређења процеса дигитализације.

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак затражио је од Нотарске коморе да изврши анализу и припреми приједлог корекције трошкова за купце прве некретнине у Републици Српској, како би се младима и другим грађанима олакшало стицање прве некретнине.

На састанку је констатовано да Нотарска комора успјешно функционише већ 18 година у Републици Српској те је оцијењено да је сарадња Министарства правде и Нотарске коморе успјешна, као и да ће се кроз заједничке активности додатно унапређивати квалитет нотарских услуга.

Подијели:

Таг:

Горан Селак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

Република Српска

Селак - Вујић: Сарадња два министарства изузетна и на корист грађана Српске и Србије

5 д

0
Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД

БиХ

Цвијановић са Гинкелом: Пуна подршку мировној политици предсједника САД

1 ч

0
Цензура на паузи: Јутјуб враћа забрањене ауторе

Наука и технологија

Цензура на паузи: Јутјуб враћа забрањене ауторе

1 ч

0
Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате

Република Српска

Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате

2 ч

0

Више из рубрике

Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате

Република Српска

Додик са Кореом: Српска има право на равноправан дијалог, а не на колонијалне диктате

2 ч

0
Љекари из Србије прегледаће Ратка Младића почетком октобра

Република Српска

Љекари из Србије прегледаће Ратка Младића почетком октобра

2 ч

0
Нина Букејловић ће бити потпредсједник НСРС умјесто Дуратовића

Република Српска

Нина Букејловић ће бити потпредсједник НСРС умјесто Дуратовића

2 ч

0
Соња Караџић поручила СДС-у: Не желим да разумијем

Република Српска

Соња Караџић поручила СДС-у: Не желим да разумијем

2 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

21

Кошарац: Предсједници Путин и Додик заслужни за напредак сарадње на свим пољима

15

19

Мазалица: Три кључна принципа - народна воља, безбједност и Српска

15

18

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

15

15

Позната пјевачица продаје станове Саше Поповића, постала је маг за некретнине

15

09

Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner