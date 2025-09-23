Селак: Успјешна сарадња Министарства правде и Нотарске коморе

23.09.2025
Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак одржао је данас, у просторијама Министарства, састанак са предсједником Нотарске коморе Републике Српске Бориславом Радићем, предсједницом Управног одбора Нотарске коморе Милком Ђаковић и секретаром Нотарске коморе Драганом Вукшом.
На састанку је разговарано о унапређењу рада нотара и услуга које пружају грађанима Републике Српске.
Било је ријечи и о потписивању споразума између Министарства правде Републике Српске, Нотарске коморе Републике Српске, Министарства правде Републике Србије и Јавнобележничке коморе Републике Србије, са циљем размјене података и унапређења процеса дигитализације.
Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак затражио је од Нотарске коморе да изврши анализу и припреми приједлог корекције трошкова за купце прве некретнине у Републици Српској, како би се младима и другим грађанима олакшало стицање прве некретнине.
На састанку је констатовано да Нотарска комора успјешно функционише већ 18 година у Републици Српској те је оцијењено да је сарадња Министарства правде и Нотарске коморе успјешна, као и да ће се кроз заједничке активности додатно унапређивати квалитет нотарских услуга.
