Нина Букејловић ће бити потпредсједник НСРС умјесто Дуратовића

24.09.2025

12:51

Нина Букејловић ће бити потпредсједник НСРС умјесто Дуратовића

Пред посланицима НСРС је приједлог одлуке о разрјешењу потпредсједника Мирсада Дуратовића, а на чије мјесто би требала Нина Букејловић као једини кандидат.

Букејловић је изабрана у 11. сазив НСРС као представница бошњачког народа. Како је Пословником НСРС предвиђено да један од потпредсједника треба да буде из другог конститутивног народа у односу на онај којем припада предсједник НСРС.

