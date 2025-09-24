Нина Букејловић ће бити потпредсједник НСРС умјесто Дуратовића

24.09.2025
Пред посланицима НСРС је приједлог одлуке о разрјешењу потпредсједника Мирсада Дуратовића, а на чије мјесто би требала Нина Букејловић као једини кандидат.
Букејловић је изабрана у 11. сазив НСРС као представница бошњачког народа. Како је Пословником НСРС предвиђено да један од потпредсједника треба да буде из другог конститутивног народа у односу на онај којем припада предсједник НСРС.
