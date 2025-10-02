Измјене у пензијским фондовима у Републици Српској

Аутор:Стеван Лулић
02.10.2025
14:57
Коментари:0
Влада Републике Српске утврдила је данас, на петој сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.
Из Владе су образложили да су разлози за доношење приједлога измјена и допуна закона садржани у потреби унапређења пословања друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и даљим развојем тржишта добровољног пензијског осигурања, као значајног сегмента финансијског сектора Републике Српске.
"Предложеним измјенама и допунама биле би створене претпоставке за боље пословање друштва за управљање и остваривање већих приноса, што би имало за резултат побољшање социјалног и материјалног статуса чланова добровољног пензијског фонда", сматрају у Влади.
Као најзначајније измјене наведено је да ће доћи до и проширивања дјелатности друштава за управљање и повећање висине основног капитала.
Такође, предложене измјене омогућавају физичким лицима да учествују у основном капиталу до 10% уз утврђене услове.
Осим тога биће прецизирани услова за избор органа друштва за управљање.
"Циљ предложених измјена је даљи развој тржишта добровољног пензијског осигурања, као посебног облика дугорочне намјенске штедње, као ИИИ стуба пензијског система, с циљем обезбјеђења додатне финансијске стабилност. Имајући у виду напријед наведено, Министарство финансија предлаже усвајање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима", закључује се у Влади.
