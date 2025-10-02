Logo

Измјене у пензијским фондовима у Републици Српској

Аутор:

Стеван Лулић

02.10.2025

14:57

Коментари:

Сједница Владе Републике Српске
Фото: Влада Републике Српске

Влада Републике Српске утврдила је данас, на петој сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Из Владе су образложили да су разлози за доношење приједлога измјена и допуна закона садржани у потреби унапређења пословања друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и даљим развојем тржишта добровољног пензијског осигурања, као значајног сегмента финансијског сектора Републике Српске.

Састанак

Друштво

Појачана контрола промета свиња у циљу спрјечавања ширења болести

"Предложеним измјенама и допунама биле би створене претпоставке за боље пословање друштва за управљање и остваривање већих приноса, што би имало за резултат побољшање социјалног и материјалног статуса чланова добровољног пензијског фонда", сматрају у Влади.

Као најзначајније измјене наведено је да ће доћи до и проширивања дјелатности друштава за управљање и повећање висине основног капитала.

Такође, предложене измјене омогућавају физичким лицима да учествују у основном капиталу до 10% уз утврђене услове.

Осим тога биће прецизирани услова за избор органа друштва за управљање.

crvena zvezda tanjug

Фудбал

Све о утакмици Порто - Црвена звезда: Гдје гледати, колико пара је у игри

"Циљ предложених измјена је даљи развој тржишта добровољног пензијског осигурања, као посебног облика дугорочне намјенске штедње, као ИИИ стуба пензијског система, с циљем обезбјеђења додатне финансијске стабилност. Имајући у виду напријед наведено, Министарство финансија предлаже усвајање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима", закључује се у Влади.

Влада Републике Српске

Dobrovoljni penzijski fond

