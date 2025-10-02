Све о утакмици Порто - Црвена звезда: Гдје гледати, колико пара је у игри

За многе, управо ово гостовање, биће најтежи изазов црвено-бијелих у лигашкој фази другог по јачини европског клупског такмичења, а у наставку текста, доносимо вам све информације које би требало да знате о овом сусрету.

Кад се игра и гдје гледати?

Почетак меча заказан је за 21.00 на стадиону "Драгао", док ће пренос моћи да гледају сви у Србији, с обзиром на то да ће га преносити двије телевизије.

Тако ћете пренос моћи да пратите на каналу ТВ Аренаспорт 1 Премиум, као и на каналу РТС 1.

Ко суди?

Главни арбитар на овом сусрету биће Харм Осмерс из Њемачке.

Његови помоћници крај аут линија биће Доминик Шал и Кристијан Гителман, такође из Немачке, док ће четврти судија бити њихов сународник, Флоријан Екснер.

У ВАР соби ће сједити Бастијан Данкерт, док ће његов помоћник бити Серен Сторкс.

Форма тимова

Када је ријеч о екипи Порта, португалски тим је везао невјероватних десет уастопних побједа у свим такмичењима.

У Лиги Европе су у првом колу били бољи од Салцбурга са минималних 1:0, али, додуше, у том сусрету нису приказали баш превише, већ је пресудио индивидуални квалитет у 93. минуту.

Ипак, демонстрацију силе видјели смо у посљедњем мечу Порта, у ком су славили на гостовању против Ароуке са убједљивих 4:0, и то са играчем мање.

Са друге стране, Звезда има максималан учинак у Суперлиги Србије, гдје су одиграли осам мечева, и уписали исто толико побједа.

У посљедњем сусрету, такође са играчем мање, дошли су до преокрета против крагујевачког Радничког и славили са 2:1, док су прије тога, уписали први бод у овој сезони Лиге Европе, пошто су ремизирали на Маракани са екипом Селтика, са 1:1.

Шта кажу кладионице?

Јасно је да португалски тим улази у овај дуел као велики фаворит, што се може приметити и по квотама.

Наиме, квота на побједу домаћина, тј. на "кеца" износи око 1.50, док је квота на неријешен исход између 4.40 и 4.50, у зависности од кладионице.

Са друге стране, квота на "двојку", односно на побједу Звезде варира од 5.50, па до чак 7, те је јасно коме су букмејкери дали предност у овом сусрету.

Колико новца је у игри?

Осим бодова за клупски и национални коефицијент у случају позитивног резултата, Звезда би могла и до значајне финансијске награде.

У случају тријумфа, црвено-бијели би инкасирали 450.000 евра, док се за сваки бод, односно реми добија 150.000 европских новчаница.

Ријечи тренера

Владан Милојевић:

"Мислим да свакако Порто игра не само дисциплиновано, брзо, квалитетно у свим сегментима, мислим да су јако брзо сви играчи прихватили тај и став и систем господина Фариолија, једног од најбољих тренера млађе генерације. Што наравно показују и резултати, резултати које су поставили и дају им самопоуздање, играју интензивно, организовано, дисциплиновано, брзо. Што је до сад, ми треба да одговоримо на њихову игру и да искористимо сваку шансу која нам се буде указала на утакмици. Лако је све то причати, видјећемо, имамо утакмицу и имамо да се припремимо још додатно кроз анализе. Против оваквог противника, на оваквом нивоу... Концентрација мора да буде на највишем нивоу".

Франческо Фариоли:

"Ако имате питање о томе да ли је Црвена звезда боља, можемо о томе. То је све што нас занима. За мене је најважније да причамо о Црвеној звезди. Биће то велики изазов, против сјајног тима, са великом историјом. Морамо колективно да будемо јаки, јер је супарник веома талентован. На све морамо да будемо спремни".

Очекивани састави:

Порто: Коста - Росарио, Беднарек, Кивиор, Заиду - Фролод, Варела, Веига - Пепе, Саинц, Саму.

Црвена звезда: Матеус - Сеол, Учена, Вељковић, Тикнизјан - Елшник, Хандел - Олајинка, Дуарте, Иванић - Арнаутовић, преноси "Телеграф".