Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро

Ерлинг Халанд оштро је критиковао Манчестер Сити након што је пред крај утакмице Лиге шампиона против Монака избио хаос.
Сити је два пута пропустио вођство и одиграо 2:2 у Француској, с два црвена картона и бившим дефанзивцем Тотенхема, Ериком Дајером који је забио касни једанаестерац за изједначење.
Дивови Премијер лиге повели су у првих 15 минута захваљујући својој норвешком гол-машину, који је ухватио додавање Јошка Гвардиола прије него што је вјешто пребацио лопту преко голмана "Кнежева" Филипа Кона.
Међутим, мање од три минуте касније, Монако је изједначио ударцем Џордана Тезеа с ивице казненог простора. Био је то сјајан завршетак бившег играча ПСВ-а, не остављајући Ђанлуиђија Донаруму без икакве шансе. Упркос овом неуспјеху, Сити је наставио свој офанзивни притисак и поново повео непосредно прије полувремена, опет захваљујући Халанду.
Ситијев талисман, који је имао само седам додира с лоптом у првом полувремену, забио је из два од њих док је главом након убачаја Ника О'Рајлија послао лопту у доњи десни угао гола противника.
Тим Пепа Гвардиоле доминирао је већим дијелом другог полувремена, с циљем осигурања узастопне побједе у Лиги шампиона, али хаос је настао у 90. минути када је Монако тражио и добио пенал. Дајер је био прибран и изједначио за коначних 2:2.
"Требамо више енергије. Требали смо учинити више онога што смо учинили у првом полувремену. Пуно смо више доминирали, а онда су у другом полувременустали. Није довољно добро", рекао је Халанад.
Сјајни Норвежанин је још додао.
На питање о пеналу за Монако, Халанд је додао: "Нисам га видио. Не знам, ако некога удариш ногом у лице, претпостављам да је то пенал."
