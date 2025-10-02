Logo

Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро

Извор:

Независне

02.10.2025

10:29

Коментари:

0
Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро
Фото: Танјуг/АП

Ерлинг Халанд оштро је критиковао Манчестер Сити након што је пред крај утакмице Лиге шампиона против Монака избио хаос.

Сити је два пута пропустио вођство и одиграо 2:2 у Француској, с два црвена картона и бившим дефанзивцем Тотенхема, Ериком Дајером који је забио касни једанаестерац за изједначење.

Дивови Премијер лиге повели су у првих 15 минута захваљујући својој норвешком гол-машину, који је ухватио додавање Јошка Гвардиола прије него што је вјешто пребацио лопту преко голмана "Кнежева" Филипа Кона.

Међутим, мање од три минуте касније, Монако је изједначио ударцем Џордана Тезеа с ивице казненог простора. Био је то сјајан завршетак бившег играча ПСВ-а, не остављајући Ђанлуиђија Донаруму без икакве шансе. Упркос овом неуспјеху, Сити је наставио свој офанзивни притисак и поново повео непосредно прије полувремена, опет захваљујући Халанду.

Ситијев талисман, који је имао само седам додира с лоптом у првом полувремену, забио је из два од њих док је главом након убачаја Ника О'Рајлија послао лопту у доњи десни угао гола противника.

Samsung

Наука и технологија

Самсунг почиње производити склопиве телефоне

Тим Пепа Гвардиоле доминирао је већим дијелом другог полувремена, с циљем осигурања узастопне побједе у Лиги шампиона, али хаос је настао у 90. минути када је Монако тражио и добио пенал. Дајер је био прибран и изједначио за коначних 2:2.

"Требамо више енергије. Требали смо учинити више онога што смо учинили у првом полувремену. Пуно смо више доминирали, а онда су у другом полувременустали. Није довољно добро", рекао је Халанад.

Сјајни Норвежанин је још додао.

илу-невријеме-бура-море

Регион

И у Хрватској снијег на планинама, на Јадрану бура

На питање о пеналу за Монако, Халанд је додао: "Нисам га видио. Не знам, ако некога удариш ногом у лице, претпостављам да је то пенал."

(Независне)

Подијели:

Таг:

Erling Haland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшена двојица Бањалучана: Пијани учествовали у удесима

28 мин

0
Самсунг почиње производити склопиве телефоне

Наука и технологија

Самсунг почиње производити склопиве телефоне

33 мин

0
Сандра Божић

Србија

Сандра Божић објавила фотографију повреда које је задобила у нападу

35 мин

0
Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

Здравље

Комарци шире три опасна вируса, научници у паници

41 мин

0

Више из рубрике

Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

Фудбал

Пуцање у финишу: 90. минут кобан за три фаворита

11 ч

0
Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

Фудбал

Имамо гол сезоне! Невјероватне маказице Гатија!

12 ч

0
Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Фудбал

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

14 ч

0
Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

Фудбал

Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

10

35

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner