29.09.2025

18:46

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије
Фото: ИРБ

Борис Кнежевић, в.д. директора Инвестиционо – развојне банке Републике Српске, састао се у Београду са помоћником министра финансија Србије Огњеном Поповићем.

Током састанка, наглашена је пуна подршка активностима Инвестиционо – развојне банке Републике Српске, посебно у домену усвајања нових кредитних линија које су и у Србији успјешно реализоване.

Разговарано је и о важности сарадње институција Републике Српске и Србије, али и стратешког партнерства са Банком поштанска штедионица у Бањалуци и матичном Банком у Србији што додатно јача капацитете ИРБ-а у подршци привреди и грађанима Републике Српске.

IRB

Борис Кнежевић

